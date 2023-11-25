Как подобрать косметику и процедуры после 35 лет

Если вы перешагнули рубеж 35 лет, то пора пересмотреть содержимое своей косметички.

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Какой уход предпочтителен в этом возрасте и какая косметика поможет скорректировать возрастные изменения кожи, рассказал «Вечерней Москве» врач-косметолог Владимир Ивкин.

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Домашний уход

Утро лучше начинать с антиоксидантных сывороток, а вот в вечернее время обратить внимание на средства, в составе которых есть кислоты, либо ретинол, либо пептиды, либо можно это все комбинировать.

Кислоты

Своим пациентам, по словам Ивкина, он чаще всего назначает сыворотки с AHA-кислотами, например, с гликолевой, азелаиновой и лимонной. Они регенерируют кожу в ночной период, сокращают поры, избавляют от черных точек и также косвенно влияют на выработку коллагена.

Средства на основе ретинола

Ретинол по-другому называют витамин А. Это самый умный витамин для кожи, потому что он, не повреждая верхние слои эпидермиса, стимулирует молодые клетки, кератиноциты, на интенсивное обновление. За счет этого можно бороться с пигментацией, сужать поры и выравнивать тон. Но с ретинолом нужно быть аккуратным. Вводить его нужно с минимальных дозировок 0,25 процента или 0, 5 процента. И поначалу делать это нужно не каждый день — лучше один-три раза в неделю. Если кожа нормально реагирует, тогда средства с ретинолом можно ввести уже для постоянного ухода.

Антивозрастные пептиды

Пептиды — это молекулы очень маленького размера, они меньше белков, аминокислот и являются сигнальными. Это значит, что они запускают в коже определенные реакции, направленные на обновление кожи, на борьбу с пигментацией, сужение аномально расширенных сосудов. Это как ключ, который подходит к замочку клетки и запускает определенные процессы обновления.

Процедуры после 35 лет

После 30 у нас снижается выработка собственного коллагена, поэтому нужно отдать предпочтение коллагенстимулирующим процедурам.

Инъекции ПДРН

Если говорить про инъекционные методики, то это в первую очередь инъекции ПДРН (полидезоксирибонуклеотиды), они «ремонтируют» кожу, клетки которой вырабатывают коллаген и начинают продуцировать его так же, как в молодом возрасте. Кроме того, сегодня появилось несколько достойных российских препаратов, о которых можно расспросить своего косметолога.

Аппаратные процедуры

Ультразвуковой SMAS-лифтинг

Сфокусированной ультразвуковой волной косметолог создает точки коагуляции старого коллагена в ткани на всех уровнях, начиная от мышц и заканчивая кожей. И в этих местах начинается активный синтез коллагена на протяжении года.

Инновационный игольчатый RF-лифтинг

Еще одна аппаратная процедура, которая хорошо стимулирует выработку коллагена, — Morpheus 8, инновационный игольчатый RF-лифтинг. Одна такая процедура заменяет три процедуры обычного игольчатого RF-лифтинга. Здесь, в отличие от SMAS-лифтинга, кожа стимулируется при помощи радиоволны и механического повреждения при помощи игл. Иглы вместе с радиоволной повреждают волокна старого коллагена, и на этом месте так же, как и после SMAS-лифтинга, формируется синтез нового молодого упругого коллагена.

Фототерапия