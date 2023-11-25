Как омолодить кожу без инъекций и операций

Для тех, кто не желает прибегать к радикальным способам для сохранения молодости кожи, особенно в период резкой перемены погоды, существуют простые меры профилактики и ухода.

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Этой новостью поделилось издание Doctorpiter.

В указанном СМИ перечислили соответствующие рекомендации, сославшись на дерматолога Елену Линеву.

Прежде всего, эксперт заметила, что, хотя состояние кожи, в основном, зависит от генетической предрасположенности, но на внешний вид существенно влияет и верное системное отношение.