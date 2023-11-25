Как омолодить кожу без инъекций и операций
Для тех, кто не желает прибегать к радикальным способам для сохранения молодости кожи, особенно в период резкой перемены погоды, существуют простые меры профилактики и ухода.
Этой новостью поделилось издание Doctorpiter.
В указанном СМИ перечислили соответствующие рекомендации, сославшись на дерматолога Елену Линеву.
Прежде всего, эксперт заметила, что, хотя состояние кожи, в основном, зависит от генетической предрасположенности, но на внешний вид существенно влияет и верное системное отношение.
Среди основных направлений специалист указала на регулярность ухода, исходя из типа и состояния кожи, устранение проблем, поддающихся коррекции посредством ЛФК и массажа.Отдельно подчёркивается необходимость занятия спортом, так как физическая нагрузка улучшает кровоток, формирует красивую осанку, нормализует состояние кожи. Нелишним, считает врач, напомнить и о том, что здоровому внешнему виду помогают разнообразное, но умеренное питание, крепкий сон и здоровая нервная система.