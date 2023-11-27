Три альтернативы ретинолу, которые отлично работают
У ретинола есть эффективные альтернативы, которые улучшают состояние кожи и при этом не вызывают побочных реакций. Рассказываем, чем заменить главный зимний ингредиент красоты.
Ретинол прочно вошел в бьюти-рутину благодаря своим эффектам. Он борется с акне, гиперпигментацией, улучшает цвет лица и уменьшает выраженность морщин.
Однако помимо плюсов у него есть и минусы: нередко он вызывает раздражение, сухость и шелушения. Кроме того, ретинол увеличивает чувствительность кожи к солнцу, что может привести к нежелательной пигментации после долгожданного отпуска. При некоторых состояниях кожи — гиперчувствительности, дерматите, экземе — использовать средства с ретинолом вовсе не рекомендуется. По крайней мере, в период обострения.
К счастью, сегодня космецевтическая индустрия предлагает эффективные альтернативы. Если у вас чувствительная кожа или имеются другие противопоказания к использованию ретинола, обратите внимание на эти компоненты.
Бакучиол
Бакучиол — экстракт, получаемый из семян и листьев растения псоралея лещинолистная, которое еще называют бакучи или бабчи. Его считают растительным заменителем ретинола, потому что он воздействует на те же рецепторы в коже, которые чувствительны к ретинолу.
Исследования говорят, что бакучиол дает подобный ретинолу эффект, но при этом не вызывает раздражения. Компонент показывает высокую эффективность как в отношении морщин и гиперпигментации, так и в борьбе с акне. Всего 12 дней нужно применять косметику с этим ингредиентом, чтобы заметить уменьшение выраженности морщин и пигментации, отмечают ученые. Согласно исследованию 2011 года, спустя шесть недель использования средства с 1% концентрацией бакучиола признаки воспаления кожи снизились на 57%.
Еще одно важное преимущество бакучиола — фотостабильность, то есть он не разрушается под действием света и косметику с ним можно использовать в любое время суток. Кроме того, в отличие от ретинола он сочетается с другими активными веществами — пептидами, кислотами, витамином C и может применяться в период беременности и лактации.
Что умеет бакучиол:
- Осветляет пигментацию: ускоряет обновление клеток, «выталкивая пигмент» наружу, а также сокращает выработку меланина.
- Борется с морщинами: стимулирует выработку коллагена и эластина — белков, отвечающих за эластичность и упругость кожи.
- Успокаивает: стимулирует синтез белков, ответственных за регенерацию эпидермиса.
- Уменьшает воспаления: подавляет активность бактерий Propionibacterium acnes, которые провоцируют акне.
Масло шиповника
Масло шиповника в небольшом количестве содержит третиноин (форма витамина А), который борется с акне. Также оно богато витаминами А, С, Е, F и жирными кислотами — линолевой, линоленовой, омега-3 и омега-6, которые восстанавливают защитный барьер кожи и уменьшают раздражение. Витамина С в масле шиповника в 50 раз больше, чем в лимоне.
Масло успешно применяют в лечении экземы и дерматитов. Доказано, что оно снимает воспаление и способствует регенерации кожи.
Что умеет масло шиповника:
- Повышает способность кожи к регенерации.
- Улучшает тон кожи, мягко осветляет пигментные пятна.
- Повышает эластичность кожи и нормализует ее увлажненность. Снижает выработку себума.
Азелаиновая кислота
Азелаиновую кислоту (АК) получают из злаковых. В небольшом количестве она синтезируется в нашем организме, а поэтому в целом хорошо переносится кожей. Как и ретинол, она борется с акне, морщинами и неровным тоном.
Отличительная особенность кислоты — высокая «проникающая» способность. Компонент легко преодолевает роговой слой и работает сразу на уровне дермы. В косметических продуктах самая высокая допустимая концентрация — 10%. Этого достаточно, чтобы получить желаемый эффект: ровный тон, сияние, уменьшение высыпаний и покраснений. Средства с АК сочетаются со всеми активами, но при повышенной чувствительности следует чередовать их нанесение.
Что умеет азелаиновая кислота:
- Уменьшает проявления акне и розацеа: регулирует выработку себума и способствует самоочищению протоков сальных желез.
- Осветляет и уменьшает гиперпигментацию: снижает производство меланина и отшелушивает клетки эпидермиса.
- Успокаивает и снижает чувствительность: укрепляет стенки сосудов и насыщает клетки кислородом.
- Снимает воспаление: подавляет рост различных грибков, которые провоцируют кожные дерматиты и реактивность кожи.
На бьюти-рынке есть множество средств с бакучиолом, азелаиновой кислотой и маслом шиповника. Среди них — сыворотки, кремы, эмульсии, тоники, средства для умывания.