Предзимняя подготовка для кожи лица: очищаем, увлажняем и подпитываем

Зима приносит с собой не только праздники, но и беспокойство. Например, о здоровье кожи. Холод и ветер могут отрицательно повлиять на ее состояние, делая ее сухой, чувствительной и подверженной раздражениям.

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Однако правильным уходом вы можете подготовить свою кожу к зимним испытаниям. Перед тем как приступить к использованию питательных увлажняющих кремов, важно гарантировать, что ваша кожа чиста.

Используйте мягкий очищающий гель или масло для удаления макияжа и загрязнений. Важно избегать агрессивных средств, которые могут пересушить кожу.

В зимний период ваша кожа нуждается в более интенсивном увлажнении. Выберите крем с насыщенной текстурой, содержащий увлажняющие компоненты, такие, как гиалуроновая кислота или глицерин. Наносите крем утром и вечером, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.

Эксфолиация, она же пилинг, помогает избавиться от мертвых клеток кожи, но в зимний период стоит быть с этим осторожнее. Используйте мягкие увлажняющие пилинги, чтобы не пересушить кожу. Этот шаг поможет кремам и маскам лучше проникнуть в поры.

Регулярное применение увлажняющих масок и сывороток может стать настоящим спасением для вашей кожи зимой. Используйте маску хотя бы раз в неделю, чтобы подарить коже дополнительный заряд увлажнения и питательных веществ.

Не забывайте защищать свою кожу от ветра, который может вызвать обезвоживание и раздражение. При выходе на улицу оберните шею мягким шарфом, чтобы предотвратить негативное воздействие холодного ветра.