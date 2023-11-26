Что такое «шарф-пальто» и почему это самый уютный тренд зимы

Наконец-то можно выглядеть на все сто без необходимости мерзнуть! Спешим познакомить вас с теплым трендом этой зимы — пальто-шарфом, или шарфом-пальто, как вам больше нравится. Незатейливый дизайн подразумевает, что к воротнику пальто прикреплен шарф — можно не бояться случайно оставить его дома и не искать, чем бы прикрыть горло в самые жестокие холода. Стильный шарф для безупречного образа всегда будет с вами! Как вам такая идея?