Главное слово в каждой судьбе: как российские артисты отмечают День матери
В последнее воскресенье ноября, 26-го числа, россияне будут отмечать День матери. «Вечерняя Москва» расспросила артистов, какую роль сыграли мамы в их жизни, как складываются их отношения с родительницами сейчас, и выяснила: уже многие отмечают День матери как полноценный праздник.
Елизавета Боярская, актриса:
— В нашей семье папа (народный артист Михаил Боярский) был добрым полицейским, а мама (народная артистка Россия Лариса Луппиан) — строгим. До восьмого класса я плохо училась, завела второй дневник. Маму вызвали в школу. Она ужасно расстроилась, но не ругалась, а объясняла: «Подумай, какая дикость — ты, девочка из уважаемой семьи, ведешь себя как безалаберный ребенок. Мы же тебя так любим». На меня это сильно подействовало, я помню, что в слезах кричала: «О боже! Я позорю свою семью!» А папа защищал меня и говорил: «Ничего страшного, девочка может быть и глупой, главное, чтобы была хорошей». В итоге школу я окончила без троек.
Валерия Ланская, актриса театра и кино:
— Все детство я переживала, что моя мама (хореограф Елена Масленникова) очень много работает: бальные танцы, фигурное катание, тренерская работа, поездки на соревнования — олимпиады и прочие крупные чемпионаты. Я видела, как она уставала, чтобы нас прокормить, и мне всегда хотелось ей помочь. Из благих убеждений старалась уберечь ее от лишних переживаний, скрывая свои выходки, влюбленности, прогулы. А мама всегда обо всем узнавала.
Марк Тишман, певец, композитор:
— В День матери всегда поздравляю маму (Изольда Михайловна), хоть праздник появился недавно. Обязательно дарю цветы. Она у меня врач. В 6 лет я очень тяжело переболел, а потом мы поехали на отдых в Железноводск. Там часто шли дожди, и мама меня, 6-летнего дылду, таскала на руках, чтобы я только не промочил в лужах ноги и снова не заболел. Хоть я и был маленький, очень запомнил яркую реакцию окружающих на то, как хрупкая женщина таскает на руках 6-летнего мальчика. Мамы вообще не сдаются, если дело касается жизни и здоровья их детей.
Янина Мелехова, актриса театра и кино:
— Благодаря родителям и их системе воспитания мы с сестрой выросли очень дружными. Каждый раз, когда мама (Наталья Леонидовна) видела, что между нами со Светой назревала ссора, она обставляла все так, чтобы мы с сестрой объединились против мамы. Благодаря этому нам, двум таким разным девчонкам, удалось сохранить дружеские и нежные сестринские отношения, что бывает далеко не в каждой семье.
Максим Матвеев, актер:
— Сейчас моя мама (Людмила Владимировна) работает билетером в Театре имени Ленсовета. Ей очень нравится ее работа, но когда я был маленьким, ей приходилось работать на нескольких работах одновременно, чтобы содержать семью: в местной библиотеке, в магазине «Океан» и начальником отдела кадров рыбколхоза «За родину», который являлся одним из самых известных поставщиков кильки в СССР.
Сати Казанова, певица:
— Моя мама (Фатима Исмаиловна) сильная и мудрая! Все лучшие навыки, что есть у меня с детства, как, например, красивый почерк, развивались только благодаря ее терпению и кропотливому труду. А каково было жить в селе, где электричество с большими перебоями, вода из колодца, дрова надо рубить самой, печь топить самой, несколько голов крупного скота и большое число кур, уток, индюков прокормить! А у нее еще мы, четверо малышей. И папа почти все время в отъезде, он был дальнобойщиком. Я, конечно, и повзрослела раньше — мне захотелось стать взрослее, чтобы маме помогать.
Вадим Верник, телеведущий, заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью:
— Нашей с Игорем мамы (Анны Павловны Верник), к сожалению, уже давно нет. Она преподавала в Московской музыкальной школе № 1 имени Сергея Прокофьева, куда нас с Игорем и привела. Я не был в восторге от занятий музыкой, но особо не сопротивлялся. А Игорь поначалу демонстративно противился, потому что ему хотелось идти играть в футбол, заниматься еще чем-то другим, но мама заставляла и правильно делала. В результате Игорь окончил не семь классов, а восемь. В восьмом классе учились дети особо одаренные. Там он уже сам освоил гитару. Все это в дальнейшем пригодилось ему в актерской профессии.
Ирина Старшенбаум, актриса:
— Моя мама (Людмила Евгеньевна) — стилист-парикмахер, и в детстве я хотела пойти по ее стопам и постоянно экспериментировала с прической. Делала себе стрижки, не всегда удачные (смеется). Парикмахером так и не стала, к счастью для окружающих. Зато мама научила меня не бояться экспериментировать с внешностью. Если режиссер скажет: завтра бреешься наголо или красишься в салатовый — спокойно.
Юлия Такшина, актриса театра и кино:
— Мама (Любовь Митрофановна) — мой ангел-хранитель. Все, что я имею в жизни, это благодаря ей, ее поддержке и вере. То, что она для меня сделала, несравнимо ни с чем. Это подвиг. Учусь у нее этому — жить во имя семьи, детей. И как жить по-другому, мне уже сложно представить.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анастасия Пономаренко, старший преподаватель Московского института психоанализа:
— Материнство — серьезное испытание, прежде всего для женщины. Как психологическое, так и физическое. Но порой общество нагружает роль матерей какими-то дикими стереотипами и предрассудками, какими-то несбыточными и противоречивыми требованиями. Жизнь женщины превращается в сплошной подвиг. Но дети — и общество — воспринимают все усилия как должное. Хорошо, что у нас теперь есть праздник, когда мы можем отдельно поблагодарить наших мам за все, что они сделали для нас.