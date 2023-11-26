Главное слово в каждой судьбе: как российские артисты отмечают День матери

— В День матери всегда поздравляю маму (Изольда Михайловна), хоть праздник появился недавно. Обязательно дарю цветы. Она у меня врач. В 6 лет я очень тяжело переболел, а потом мы поехали на отдых в Железноводск. Там часто шли дожди, и мама меня, 6-летнего дылду, таскала на руках, чтобы я только не промочил в лужах ноги и снова не заболел. Хоть я и был маленький, очень запомнил яркую реакцию окружающих на то, как хрупкая женщина таскает на руках 6-летнего мальчика. Мамы вообще не сдаются, если дело касается жизни и здоровья их детей.