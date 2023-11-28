Еще в сентябре Дженнифер Лоуренс, появившись на Неделе моды в Париже, вызвала множество вопросов публики своим внешним видом. Одни усердно доказывали, что она от и до переделала себе лицо с помощью пластики, филлеров и инъекций, другие же настаивали на том, что фигура и лицо актрисы изменились после рождения ребенка.

Сколько бы ни спорили поклонники, а верного ответа на вопрос, что именно поспособствовало таким резким переменам во внешности звезды «Голодных игр», угадать не вышло. Наконец сама актриса решила прокомментировать распространившиеся слухи и раскрыла, делала ли пластические операции на самом деле.

По словам Лоуренс, преобразившееся лицо — заслуга визажиста, который орудует кистью как самый настоящий пластический хирург.

«Я думаю, что то, на что способен макияж, просто невероятно. Визажиста Хунга Ваннго я называю пластическим хирургом, потому что с тех пор, как я работаю с ним, все вокруг убеждены, что я сделала операцию на глазах… Я не делала пластику. Я делаю макияж», — высказалась она в разговоре с Кайли Дженнер для журнала Interview.

Кстати, сама Кайли подметила, что она внимательно рассматривала фотографии Джен и с уверенностью может сказать, что лицо после пластики выглядит совершенно иначе. Если честно, ей мы можем довериться, ведь сама она не раз прибегала ко всевозможным операциям и бьюти-процедурам, так что младшая из сестер Кардашьян-Дженнер в этой части тянет на эксперта.