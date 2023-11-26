Готовим подарки: как сделать бомбочку для ванны своими руками

До главного праздника года остался всего один месяц, потому уже пора задумываться о подарках для близких и друзей.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, как приготовить стильную бомбочку для ванны своими руками. Если вы еще и старательно потрудитесь над упаковкой, такому подарку будет рада любая девушка, будь то сестра, мама или подруга.

Как сделать бомбочку для ванн в домашних условиях

В процессе приготовления вам понадобятся кофемолка или блендер, силиконовые формы (будет идеально, если вы найдете круглые, но подойдут любые – это лишь умножит уникальность вашего подарка), перчатки, глубокая миска и пульверизатор.

Ингредиенты:

сода пищевая – 1 стакан;

лимонная кислота в сухом виде – половина стакана;

соль для ванны – половина стакана;

лепестки цветов, травы высушенные (по желанию) – 1/4 стакана;

оливковое масло – 1 ч. л.;

эфирное масло (любой запах на ваш вкус) – 15-25 капель;

пищевой краситель – несколько капель (в зависимости от желаемого цвета) – несколько капель;

вода.

Способ приготовления Смешайте в миске соду, лимонную кислоту и соль для ванн, тщательно взбейте эту смесь блендером или с помощью кофемолки до состояния пудры. Добавьте к сухим продуктам оливковое и эфирные масла и пищевой краситель. Наденьте перчатки и хорошо перемешайте все руками. Опрыскайте смесь водой из пульверизатора и снова перемешайте – хватит нескольких опрыскиваний. Это необходимо для того, чтобы смесь стала более пластичной и легко поддавалась лепке. В силиконовые формы выложите сухоцветы, травы или лепестки, если хотите, и уже сверху плотно утрамбуйте полученную смесь. Оставьте будущие бомбочки высыхать в форме как минимум на 12 часов. После высхания упакуйте в крафтовую бумагу или любую другую подарочную упаковку.