Стилист назвал главные модные тренды зимы

Этой зимой в тренде будут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи, рассказал NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, тренд на большие пуховики сходит на нет и в моде становится больше элегантности, в частности укороченных вещей. Также мода постепенно уходит от дутых курток.