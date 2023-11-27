Психология стиля: как одежда способна влиять на настроение

Кто-то с помощью одежды выражает свою внутреннюю идентичность. А кто-то, наоборот, старается спрятаться от этого мира и не привлекать к себе внимание. А задумывались ли вы когда-либо, что предметы гардероба способны воздействовать на ваше состояние гораздо сильнее, чем можно было предположить. В этой статье мы углубились в тему и с психологической точки зрения ответили на вопрос: как одежда способна влиять на настроение и даже самочувствие.

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Инструмент самовыражения

Выбирая одежду, человек зачастую хочет с ее помощью самовыразиться. Отдавая предпочтение тем или иным нарядам, мы демонстрируем свою индивидуальность, социальную принадлежность или даже показываем окружающим профессиональные достоинства. Все это влияет на общее настроение, ведь в подходящей одежде мы чувствуем себя увереннее и спокойнее.

Психология цвета

На настроение и самочувствие нередко влияет и цвет вашей одежды. Отдавая предпочтение ярким оттенкам, мы заряжаем себя энергией и ощущением радости, настраиваясь тем самым на позитивный лад. Выбирая спокойные цвета, человек и сам становится более расслабленным. Поэтому если вы хотите как-то поднять настроение, то можно поэкспериментировать с нехарактерными для себя цветами.

Завершенный образ

Психологи считают, что одной одежды порой бывает недостаточно, чтобы почувствовать себя лучше. Нередко на внутреннее состояние влияет именно полностью завершенный образ: одежда, прическа, маникюр, макияж. Когда мы выглядим на все 100, то чувствуем себя более уверенно, и настроение, соответственно, повышается.

Модная терапия