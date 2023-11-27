Врач: женщинам нужно съедать не более 280 мл еды для похудения

Объем порции женщины для похудения должен составлять не более 280 мл еды, мужчины - 350 мл. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

© pxhere

По ее словам, есть лучше пять раз в день, три приема пищи должны быть полноценными, еще два - небольшими перекусами. Кроме того, важно не пропускать завтрак, чтобы запустить метаболические процессы в организме.

"Правильное сочетание компонентов пищи имеет значение. Источники полноценного белка - мясо, птицу, рыбу - нужно есть вместе с гарниром в виде овощей и салатной зелени. Именно такая комбинация будет поддерживать высокий обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника и не позволит откладываться лишнему", - уточнила врач.

Эксперт советует исключить из своего рациона колбасные изделия и сократить потребление соли, чтобы не задерживать жидкость в организме. Помимо этого, между основными приемами пищи диетолог советует пить воду, потому что она является "профилактикой лишних килограммов". Рекомендуется также проходить медицинские чек-апы.

"Необходимо проверять, как работают системы организма. Нет ли проблем с щитовидной железой, нужна ли ей поддержка. Гипотиреоз провоцирует набор дополнительного веса, и человеку сложно будет бороться с ним, не скорректировав работу этого органа", - заключила Королева.