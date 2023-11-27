Дизайнер свадебных нарядов Александра Петрова и его жены раскрыл, как создавались образы

На прошедших выходных отгремела (иначе не скажешь) роскошная свадьба Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой. На празднике стоимостью 25 миллионов рублей для самых близких удалось побывать корреспонденту Super и своими глазами увидеть необычный декор (возлюбленные воссоздали атмосферу мрачной домашней библиотеки), солидный список гостей, в числе которых оказался даже Филипп Киркоров, а также послушать трогательные клятвы Саши и Вики. Если вы думали, что подробности торжества этим ограничиваются, то не торопитесь с выводами.

© Super.ru

Не менее интересными, чем сама свадьба, организованная буквально за месяц, оказались и наряды жениха и невесты (вернее, мужа и жены, ведь узаконили свои отношения Петров и Антонова еще в сентябре). Саму Вику уже успели обвинить комментаторы в том, что платье чересчур откровенное, ну а о костюме Саши и говорить ничего не нужно — достаточно увидеть, что на пиджаке красовалась надпись «Саша + Вика». Наши коллеги из VOICE связались с дизайнером Дмитрием Логиновым, который помогал молодоженам готовиться к свадьбе, и тот охотно раскрыл подробности создания образов.

По словам дизайнера, идея оставить на спине надпись в духе школьных проделок полностью принадлежит Петрову. Виктория тоже вложила немало усилий в создание своего полупрозрачного платья, а задачей Логинова, как он сам признается, было услышать все ее желания и умело воплотить их. Образ невесты он описал как совокупность «нежности, невинности и сексуальности».