Названы самые модные головные уборы на зиму

Креативная команда бренда modi назвала самые модные головные уборы на зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 27 ноября.

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По мнению экспертов, актуальны утепленные бейсболки. Как отмечают специалисты, данные предметы гардероба универсальны и подходят как женщинам, так и мужчинам.

Кроме того, в трендах преобладают большие вязаные шапки, которые могут быть различных фасонов — с декоративными элементами, нашивками и в разных цветах. Упомянутые головные уборы сочетаются с одеждой любого стиля, считают представители марки.