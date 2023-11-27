Названы секреты красоты супермодели Натальи Водяновой

Йога, правильное питание и благотворительность – это, по мнению супермодели Натальи Водяновой, является ее секретами красоты. Подборка из нескольких пунктов опубликована в группе известной уроженки Нижнего Новгорода «ВКонтакте».

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«Я всегда любила йогу, а после рождения первенца взяла за правило каждое утро делать комплекс упражнений», – приводится цитата Водяновой в группе.

Супермодель отметила, что йога помогает ей быть в форме. Она не сторонник силовых тренировок.

Помимо йоги, в топ-5 от Натальи Водяновой вошло питание, щадящий уход, трансцендентальная медитация и благотворительность.

В группе отмечено, что Наталья Водянова предпочитает здоровое полноценное питание, а на диеты садится только при острой необходимость.

Супермодель ежедневно выпивает по полтора литра воды.

Наталья Водянова – всемирно известная супермодель. Родилась в Нижнем Новгороде и стала настоящей золушкой.

В 16 лет ее пригласили работать в местное модельное агентство. Через год она уже участвовала в одном из конкурсов в Париже. Сама Водянова однажды призналась, что с иронией относится к своей внешности.