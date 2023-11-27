С блестками и под леопарда: модные колготки 2024

Вдохновляемся идеями с подиума.

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Подбирая для себя образ, многие упускают такую важную деталь, как колготки. А между прочим, в этом сезоне дизайнеры делают ставку именно на них.

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Вокруг колготок можно построить самый интересный и модный образ.

Кружевные колготки

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Романтика и игривость, немного детской наивности — кружевные колготки прямо с подумов возращаются в моду. Популярность таких моделей пришлась на начало нулевых. Правда, была слегка опошлена образами, которые составлялись с дерзкими мини и ботфортами. Сейчас дизайнеры переосмыслили эстетику начала нулевых. Неудивительно, что куржевные колготки снова правят фэшн-бал. Стилисты рекомендуют выбирать модели как в черном, так и в белом цвете. С черными колготками можно построить образ от рокового до официально-делового. С белыми — от девичьего-школьного, сочетая их с укороченными платьями и туфлями «Мэри Джейн» (как делают коерйские блогеры) — до интересного для свиданий и в офис. Соберите лук тотал-вайт — сочетайте длинную юбку в пол с удлиненным свитером и колготками, дополните аутфит тяжелыми ботинками.

Теплые плотные колготки

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Без них просто не обойтись в холода. Теплые плотные колготки — мастхэв зимы. Самые модные с подачи показов Chanel, с метализированной люрексовой ниткой. Причем не только в классическом черном, но и сером оттенках. Такие колготки дают эффект сияния, а он визуально делает ноги стройнее, длиннее.

Колготки с надписью

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Колготки тоже могут нести некий месседж. Надписи, логотипы брендов, знаки Зодиака выражают ваш стиль и настроение. Такие колготки привлекают внимание. Многие захотят прочитать, что там написано.

Колготки с бантами

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Банты украшают в этом сезоне не только наши наряды, прически, сумки, но и колготки. Причем самые настоящие бантики, не просто принты. Такую модель рекомедуют для образа на праздники. Сочетайте колготки с укороченным платьем или шортами с прозрачной черной блузкой. Игривый стиль поднимает настроение.

Хищные принты

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Не только на юбках и платьях. Приручить их рекомендуют на колготках. Принт под зебру или леопарда хорошо адаптируется в к образу тотал-вайт или тотал-блэк. Колготки составят тандем с укороченными моделями одежды и грубыми ботинками.

Черные прозрачные колготки

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Синоптики обещают неустойчевую зиму — от плюса до минуса. Поэтому без популярных во всех сезонах прозрачных черных колготок не обойтись. Ведь они идут ко всем нарядам.

Колготки с блестками

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