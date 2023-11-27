Стильный тренд: как правильно выбрать экошубу и ухаживать за ней

Сейчас общественность более чутко относится к вопросу защиты животных. Модные бренды все чаще выпускают шубы, мех которых заменяют на искусственный. Этот факт является плюсом как для самих братьев наших меньших, так и для кошелька потребителя.

© unsplash.com

Многие, кто носил такого вида верхнюю одежду из синтетических материалов, отмечают, что она отлично сохраняет тепло и ко все прочему стильно выглядит. Загадкой остается лишь то, по каким критериям следует выбирать шубку, а также как за ней следить в дальнейшем.

Видео дня

В этой статье рассказываем, как правильно выбрать и ухаживать за экошубой.

Этап покупки: на что обратить внимание

1. Для начала изучите состав. Считается, что высокий процент содержания меха в шубе говорит о ее свойствах лучше сохранять тепло. К примеру, 30% шерсти в составе считается отличным решением для использования при температуре до -10 градусов.

2. После необходимо проверить шубу на прочность. Для этого следует подергать и помять ворс. В случае если материал обладает высокими качествами, то ничего выпадать не будет и одежда прослужит вам не один сезон, сохраняя при этом тепло.

3. Для использования в особо суровой местности обратите внимание на шубы из полиакрилонитрильного волокна (ПАН). Такой материал снабжается дополнительным утеплителем и может согреть вас при температуре до –30 градусов.

4. Еще один немаловажный факт при выборе шубы – запах. Хорошее изделие не должно пахнуть химикатами.

Этап ухода: стирка, сушка, хранение

1. При стирке нужно обязательно использовать только деликатный режим. Отключаем отжим и стираем шубу при температуре не выше 30 градусов. От порошка лучше отказаться, сделав выбор в пользу жидкого средства, так как сухие частички могут забиться в мех.

2. После стирки шубу необходимо правильно высушить. Для этого размещаем ее на вешалке, слегка проходимся сухим полотенцем и оставляем в таком виде до полного высыхания. Ни в коем случае нельзя использовать фен или отпариватель.