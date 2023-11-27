Параллельная программа BRICS+ Fashion Summit

Программа BRICS+ Fashion Summit расширяется и объявляет дополнительные мероприятия в рамках параллельной программы для всех, кто интересуется модой.

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C 28 ноября по 2 декабря гости Саммита смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

С 28 по 30 ноября для посетителей деловой программы BRICS+ Fashion Summit будет открыта выставка видеоинсталляций ECOFUTURUM, посвященная устойчивому развитию. Индустрия моды ответственна за 10% выбросов в атмосферу, основная проблема - отсутствие переработки и чрезмерное потребление. Только 1% текстильной продукции перерабатывается. Никто точно не знает, сколько вещей производится в мире, но по оценке ООН, цифра может достигать 150 миллиардов единиц в год, две трети из которых заканчивают свою жизнь на свалке в первые два года.

Экспозиция состоит из зеркальных колонн – лабиринта, через который надо пройти, чтобы узнать больше о том, как глобальная fashion-индустрия влияет на окружающий мир – как людей, так и целые страны. ECOFUTURUM состоит из трех частей: внешнее кольцо инсталляции демонстрирует работы из проекта Мусореализм, созданные из бытового мусора по мотивам арт-шедевров Леонардо Да Винчи, Эдварда Мунка, Густава Климта и др. Внутреннее кольцо – работы на тему моды и ответственности современных диджитал-художников из Катара, Италии, Нидерландов, Германии, России, Швейцарии, Швеции, Мексики, Ирландии, Австралии и Великобритании. В середине стоят боксы для сбора ненужных вещей и пластика проектов «Добрые вещи» и «Сдать вещи просто» (Москва), Ecobrands (Санкт-Петербург/Вологда), «Зелер» (Иваново).

Инсталляция показывает, насколько внимательно относятся к экологическим проблемам не только в столице, но и в регионах России. Каждый участник BRICS+ Fashion Summit сможет внести свой личный вклад в устойчивое развитие, если принесет старые вещи и сдаст их в переработку прямо на саммите. Куратор ECOFUTURUM – Ульяна Белова.

Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия https://fashionsummit.org/, а также в Приложении Fashion Summit, которое доступно в магазинах приложений Google Play и Apple Store.

На время проведения Саммита и до 8 января 2024 года в ГУМ откроется модное пространство - POP UP московских брендов, где будут презентованы капсульные коллекции дизайнеров, включающие не только одежду, но и аксессуары и украшения. В POP UP московских дизайнеров будут представлены Rogov, Masterpeace, You Wanna, Like Yana, ALISIAHIT, Botrois, Elly me, Arny Praht, Artem Krivda, Chapurin, Ruban, Valentin Yudashkin, Anastasia Zadorina, Hamper, Daniil Antsiferov, Les Archives, Meowshka.

Еще одним приятным сюрпризом для гостей Саммита станет проведение Московской ночи моды 29 ноября. Молодые российские модельеры представят новые стильные решения в своих коллекциях на Открытом грандпоказе российских дизайнеров. Более 100 моделей пройдут по маршруту на Малой Бронной, д. 28–22. В событии примут участие более 30 ресторанов, баров и бутиков. Посетителей ждет тематическое оформление витрин, DJ-сеты, специальные меню в ресторанах и барах, разработанные совместно с московскими дизайнерами, авторские коктейли, а также flash-макияж и подарки в магазинах.

В рамках параллельной программы жители и гости столицы смогут поучаствовать в специальных мастер-классах по апсайклингу. Они пройдут 2 декабря в Доме культуры «ГЭС-2» с 12:00-14:00 и с 15:00-17:00. О том, как дать вещам вторую жизнь, расскажут российские дизайнеры Маргарита Резникова, основатель бренда ‘RISHI, и Виктория Генералова, основатель бренда General VI. Регистрация открыта на сайте https://ges-2.org/upcycling-clothes-with-your-own-hands-laboratory.

BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды и соберет представителей модной индустрии из более, чем 60 стран. Мероприятие будет включать деловую программу, fashion-интенсив, модные показы российских и зарубежных брендов, В2В-шоурум и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.