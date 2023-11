Параллельная программа BRICS+ Fashion Summit

На время проведения Саммита и до 8 января 2024 года в ГУМ откроется модное пространство - POP UP московских брендов, где будут презентованы капсульные коллекции дизайнеров, включающие не только одежду, но и аксессуары и украшения. В POP UP московских дизайнеров будут представлены Rogov, Masterpeace, You Wanna, Like Yana, ALISIAHIT, Botrois, Elly me, Arny Praht, Artem Krivda, Chapurin, Ruban, Valentin Yudashkin, Anastasia Zadorina, Hamper, Daniil Antsiferov, Les Archives, Meowshka.