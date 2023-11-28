Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря 2023 г.
Первый Саммит Моды БРИКС+. МКЗ «Зарядье», Парк «Зарядье» (г. Москва).
Делегации из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Турции и еще 30 стран.
Более 200 спикеров. Прямая трансляция на весь мир.
Деловая программа, B2B-шоурум, Fashion-интенсив, Fashion-показы, World Fashion Shorts и многое другое.
Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.
Смотреть трансляцию.
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Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря 2023 г.