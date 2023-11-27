С эффектом ботокса: стрижки, которые омолодят вас на 10 лет

Если у вас возникли морщины и поплыл овал лица, не спишите записываться на инъекции или к пластическому хирургу.

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Можно обойтись малыми силами на определенном этапе. А именно, подобрать уход за кожей и сделать волшебную стрижку, которая омолодит на 10 лет.

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Стрижка «драпированные слои»

WomanHit.ru

Вариация на тему стрижки Рейчел или лесенка. Выстригается слоями, но под определенный тип лица, и так, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что хочет клиент. Можно сделать слои у лица — так, чтобы замаскировать брыли. Челка уберет морщины и подчеркнет красоту глаз, особенно хороша вариация на тему арки густая.

Драпировать можно, как длинные, так и волосы средней длины, только без сильной градуировки. Укладывать прическу легко на брашинг (круглую щетку) к лицу или от лица. Как больше нравится.

Перевернутый боб

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Классическая и такая популярная в нулевые стрижка Бекхэм возвращается. Сейчас этот боб именуют «Пош спайс», по аналогии со сценическим именем певицы, когда она была в знаменитой группе. Для этой стрижки характерны объемный укороченный затылок и удлиненные пряди к лицу.

У «Пош спайс» много вариантов — от короткого пикси-боба до удлиненного каре. Прическа может быть дополнена челкой и подходит практически всем. Перевернутый боб придает невероятный объем волосам, поэтому его рекомедуют обладательницам тонких прядей. Засчет геометрии стрижка визуально приподнимает овал лица и маскирует брыли.

Стрижка шегги

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Так называемая лохматая стрижка. Ее выстригают слоями, но с элементами легкой небрежности. Это задает подвижность прически, что зрительно омолаживает. Распределив опеределенным образом слои, мастер может скрыть, по желанию клиентки, любые недостатки лица.

Шегги придает дополнительный объем волосам — и, кстати, их легко укладывать, буквально феном и пальцами на спрей. Прекрасно смотрится укладка небрежные волны. Создать их легко с помощью спрея и плойки.

Стрижка пикси

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