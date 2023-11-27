С эффектом ботокса: стрижки, которые омолодят вас на 10 лет
Если у вас возникли морщины и поплыл овал лица, не спишите записываться на инъекции или к пластическому хирургу.
Можно обойтись малыми силами на определенном этапе. А именно, подобрать уход за кожей и сделать волшебную стрижку, которая омолодит на 10 лет.
Самые эффективные — в нашей подборке.
Стрижка «драпированные слои»
Вариация на тему стрижки Рейчел или лесенка. Выстригается слоями, но под определенный тип лица, и так, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что хочет клиент. Можно сделать слои у лица — так, чтобы замаскировать брыли. Челка уберет морщины и подчеркнет красоту глаз, особенно хороша вариация на тему арки густая.
Драпировать можно, как длинные, так и волосы средней длины, только без сильной градуировки. Укладывать прическу легко на брашинг (круглую щетку) к лицу или от лица. Как больше нравится.
Перевернутый боб
Классическая и такая популярная в нулевые стрижка Бекхэм возвращается. Сейчас этот боб именуют «Пош спайс», по аналогии со сценическим именем певицы, когда она была в знаменитой группе. Для этой стрижки характерны объемный укороченный затылок и удлиненные пряди к лицу.
У «Пош спайс» много вариантов — от короткого пикси-боба до удлиненного каре. Прическа может быть дополнена челкой и подходит практически всем. Перевернутый боб придает невероятный объем волосам, поэтому его рекомедуют обладательницам тонких прядей. Засчет геометрии стрижка визуально приподнимает овал лица и маскирует брыли.
Стрижка шегги
Так называемая лохматая стрижка. Ее выстригают слоями, но с элементами легкой небрежности. Это задает подвижность прически, что зрительно омолаживает. Распределив опеределенным образом слои, мастер может скрыть, по желанию клиентки, любые недостатки лица.
Шегги придает дополнительный объем волосам — и, кстати, их легко укладывать, буквально феном и пальцами на спрей. Прекрасно смотрится укладка небрежные волны. Создать их легко с помощью спрея и плойки.
Стрижка пикси
Омолаживающий эффект короткой стрижки известен давно. Стилисты советуют их зрелым дамам. Такая прическа выглядит стильно и модно. У знаменитой пикси много различных вариаций. Для омоложения можно оставить волосы на висках, которые будет обрамлять лицо и подчеркивать скулы, тем самым приподнимая овал. Пикси с удлинной челкой скроет морщины. Вариант с объмным затылком, удлиненным на одну сторону и слегка подбритым виском, сделает из вас стильную бизнес-леди и уберет лет 5 в паспорте.