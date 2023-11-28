5 правил ухода за кожей зимой

Холодный ветер, снег и колючий, сухой воздух негативно влияют на кожу, истончая вырабатываемый ею природный защитный слой, вызывая покраснения и шелушения.

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Как помочь коже оставаться гладкой, красивой и здоровой на протяжении всех зимних месяцев?

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Со столь важной задачей справится правильный косметический уход. Вспомним, что говорят на эту тему косметологи.

Правила ухода за кожей в зимний период:

1. Насыщенные текстуры

В зимнее время следует сменить средства по уходу за лицом. Те, которые вы использовали летом, не подойдут — у них слишком лёгкая текстура и простой состав. Задача таких кремов, тоников и сывороток состоит исключительно в увлажнении, а в холода кожа нуждается и в дополнительном питании. Выбирайте более плотные кремы для лица, питательные масла, сыворотки с защитной функцией. А средство для умывания должно быть очень щадящим — обращайте внимание на те, в составе которых отсутствует этиловый спирт.

2. Многослойность

Макияж лица в зимнее время должен быть более плотным, чтобы защитить кожу от ветра и мороза. Сначала — питательный крем для лица (оптимальнее всего наносить его на лицо за 20-30 минут до выхода на улицу), затем — тональный крем (любительницы лёгкого мейк-апа могут заменить его bb-кремом), в финале — немного пудры.

3. Эфирные масла

Использование эфирных масел в холода поможет защитить кожу от обветривания и убрать зуд, провоцируемый излишней сухостью воздуха и морозом. Наносите масло ши, масло авокадо или любое другое масло на раздражённые участки кожи или смазывайте тонким слоем масла лицо незадолго до выхода на улицу (можно также делать это на ночь).

4. Солнцезащитные средства

Их использование важно не только летом. Даже в холодное время года на кожу негативно влияет воздействие ультрафиолетовых лучей. Поэтому лучше приобрести на зиму средство с SPF 10-15.

5. Увлажнение и проветривание