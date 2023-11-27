Модные тренды зимы 2023-2024

Одежда уже давно не только оберегает нас от внешней среды, но и является одним из главных способов самовыражения.

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Тем не менее обрести свой стиль бывает непросто, а значит, для начала достаточно просто научиться «прислушиваться» к современной моде.

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Что будет в тренде зимой 2023-2024 годов? «Ленте.ру» рассказали стилисты.

Общие тренды

«Последняя неделя моды в Париже, за которой я действительно следила, меня особенно удивила и даже обрадовала, — говорит «Ленте.ру» стилист Ксения Рыченкова. — На сей раз она стала самой "тихой" за десятилетие, несмотря на то, что была первой после пандемии, когда выпустили на подиум моделей в формате офлайн. Какой главный вывод я сделала: мода не меняет мир, но она, как и любое другое искусство, умеет отражать происходящие в нем процессы, помогает их обдумать».

Эта неделя показала, что в этом сезоне дизайнеры возвращают классику. Элегантность, шик, четкие формы, кружева, строгие силуэты — снова среди трендов осени-зимы, — говорит стилист.

«Привет концу 90-х! Да, "остатки" бесформенных балахонов еще присутствовали в новых коллекциях. Но и они канут в лету в грядущем сезоне», — уверена эксперт. По словам Рыченковой, в моду вновь возвращается утонченность. «Да, она будет другой, смелой, игривой, нарядной, вкупе с яркими принтами, крупным декором и, возможно, перьями. Вернутся тотал-блэк, четкие силуэты, натуральные ткани. Настоящая сказка! Прочь все, что делает человека безликим и бесформенным. Настало время женщины. Красивой женщины», — подчеркивает она.

В то же время дизайнеры продолжают обращать внимание не только на моду конца 90-х, но и на моду нулевых, уверена стилист-имиджмейкер Алиса Кравчино (@alisa_kravchino).

«Это деним, заниженная талия, мини, блестки, пайетки, спортивные костюмы, брюки с огромными карманами и даже майки-алкоголички», — поясняет она «Ленте.ру».

Эксперт также соглашается со своей коллегой: в трендах действительно прослеживаются классические элементы, лаконичность, женственность.

«В этом сезоне с нами: красный цвет, металлик, анималистичный принт, монохромные образы, кожа, приталенный силуэт, объемные шарфы, цветные колготки, обувь с квадратным мысом», — подчеркивает Кравчино.

Она отмечает, что все больше брендов, дизайнеров и покупателей сейчас отказываются от неограниченного потребления одежды. Развивается рынок устойчивой моды.

Устойчивая мода

Развитие этого явления выражается в нескольких тенденциях — как в сфере производства, так и в сфере потребления.

Появляются пункты приема одежды для переработки — можно сдать ненужную одежду и впоследствии из нее сделают новую вещь. Развиваются ресейл-платформы — на них можно перепродать дизайнерские вещи в хорошем состоянии. Обычно так делают, если предмет одежды или аксессуар разонравился, был куплен по ошибке или стал не по размеру, при этом он в хорошем состоянии и выбрасывать его жалко. Бренды также сотрудничают с данными платформами для перепродажи остатков коллекций. Существуют специальные маркеты, куда можно принести свою одежду, обувь, аксессуары в хорошем состоянии и обменять их на нужные вещи, принесенные другими людьми. Остаются популярными секонд-хенды и сервисы по аренде одежды. Бренды производят одежду, обувь и аксессуары из переработанных материалов, предоставляют покупателям бонусы за участие в программах переработки старых вещей. Бренды используют качественные ткани и фурнитуры, долговечные материалы. Появляется цифровая или виртуальная одежда — ее можно покупать, например, для создания контента и менять образы каждый день. Таким образом решая проблему перепотребления и перепроизводства.

«Мода на устойчивость продолжает развиваться, и это не может не радовать. Думаю, что в будущем мы все будем относиться к нашему гардеробу еще более осознанно», — отмечает Кравчино.

Цвета

Зимой особенно хочется тепла, сильных эмоций и необычных впечатлений. В этом, как считает стилист, поможет добавление ярких оттенков в привычный гардероб.

Если вы заглянете в магазины одежды, то в первую очередь заметите обилие красного цвета и цвета металлик. Последний можно использовать и в повседневных образах. А если вы не готовы к таким образам с активными цветами, то начните с аксессуаров. Например, добавьте в образ яркую сумочку, серьги, украшение, шляпу, берет или колготки, — говорит Алиса Кравчино стилист-имиджмейкер.

Также, по ее словам, актуальным будет розовый цвет — от нежного до яркого, который напоминает стиль Барби. Этот тренд, уверена эксперт, все еще с нами.

«Также я бы посоветовала обратить внимание на оттенки желтого (добавим солнца в образы) и зеленого: от насыщенных до оливковых. Их хорошо сочетать с коричневым, фиолетовым, оранжевым, белым и карамельным, — объясняет стилист-имиджмейкер. — Кроме того, можно использовать оранжевый цвет: оттенки персиковая карамель, огонь дракона и оранжевый тигр. Голубой, синий, фиолетовый между тем стоит сочетать с черным, белым, бежевым или красным, оранжевым, бирюзовым, желтым. Базовые оттенки, такие как бежевый, серый, коричневый, черный — также все еще популярны».

Материалы и фактуры

Алиса Кравчино перечислила, на что точно следует сделать ставку. По ее мнению, это:

полупрозрачные ткани и кружево. Их необходимо носить с топами под низ, деловыми пиджаками, широкими брюками и массивной обувью;

кожа. В том числе тончайшей выделки. Она хорошо смотрится в тотал луках, но можно добавить лишь один кожаный элемент в свой образ, например, брюки;

деним. В тренде сложный крой, низкая и высокая посадка, клеш, широкие, прямые фасоны джинсов, юбка-макси с разрезом и без. Сочетать деним лучше с похожими оттенками, чтобы добиться безупречного образа;

мех. В верхней одежде и в качестве декора брюк, платьев, сумок, обуви;

трикотаж. Зимой без него никуда. Самое популярное сочетание: водолазка из тонкого трикотажа и юбка из кожи.

Принты и узоры

Необычные узоры и принты — отличительная черта зимнего сезона 2023-2024. Стилист Алиса Кравчино выделила самые главные тренды, с которыми точно стоит поэкспериментировать:

анималистичный принт. Он снова завоевал сердца всех модниц. Особенно популярна леопардовая расцветка. Сочетать можно с однотонными вещами в цвет принта или, например, трендовым красным;

горох — мелкий и крупный, блестящий, асимметричный. Всегда выглядит женственно и элегантно;

полоска — тонкая и широкая, может быть диагональной, горизонтальной или вертикальной. Последняя, к слову, еще и визуально стройнит;

цветочный принт — мелкие и крупные цветы. Это могут быть нашивки на пальто, дубленках, костюмах или принт на платьях, блузах, брюках, юбках, шарфах;

клетка, гусиная лапка — сочетайте с однотонными вещами или соедините несколько клетчатых вещей в одном образе. Пальто с данными принтами тренд уже не первого сезона;

геометрия и абстракция — различные орнаменты, символы, картины, эффект омбре, тема мистических миров. Не банальный принт, подойдет, если приелись другие варианты;

принты тон в тон — розовое на розовом, белые рисунки на одежде в цвете слоновая кость и другие вариации.

«Тренды — это всегда свежо, необычно и стильно, но помните, что необходимо выбирать то, что подходит именно вам. То, в чем вам будет комфортно, впишется в ваш гардероб, совпадет с вашей личностью и образом жизни», — напоминает эксперт.

Модные фасоны и стили верхней одежды

Зима — это всегда наличие верхней одежды. Что важно учесть при ее выборе, чтобы выглядеть стильно? Алиса Кравчино перечислила основные тренды:

пальто прямого кроя, пальто-пиджак с мужского плеча длиной ниже колена или макси. Особенно актуально пальто с леопардовым принтом, в клетку и с другими геометрическими узорами;

стеганое пальто с мелкими и средними ромбами длиной ниже колена — стоит носить с поясом;

укороченные или макси куртки-пуховики в стиле оверсайз. Это легкая и универсальная верхняя одежда. Можно обратить внимание на яркие оттенки;

дубленки: укороченные, длиной ниже бедра или макси. С акцентом на воротнике или яркой отделкой. Дизайнеры отдают предпочтение натуральным оттенкам: бежевый, коричневый, молочный;

шубы из экомеха ярких оттенков. Отлично подойдет для того, чтобы разнообразить свой гардероб: и тепло, и модно, и будет в тренде не один сезон. Также все еще популярны шубы-«чебурашки»;

верхняя одежда с меховой отделкой (воротник, манжеты). Это может быть плащ или пальто.

Обувь

Как считает Рыченкова, в зимнем сезоне будут в тренде любые виды обуви из лакированной кожи — от сексуальных ботфорт до консервативных лодочек. «Обувь с эффектом металлик также не покинет нынешний сезон. Туфли, сапоги, ботильоны, балетки, лоферы — по-прежнему считаются трендовой обувью в осенне-зимнем сезоне 2023-2024», — уверена она.

Вместе с тем Алиса Кравчино выделила следующие модные веяния:

квадратный мыс. Он может претендовать на звание самого трендового в этом году. На зиму лучше выбирать ботильоны из кожи на квадратном каблуке;

сапоги до колена. Стоит обратить внимание на казаки, облегающие сапоги, сапоги-трубы с широким голенищем, а также «рыбацкие» сапоги и обувь со складками. Все эти варианты визуально вытягивают силуэт. Юбки, платья станут отличным выбором к такой обуви;

платформа. Визуально увеличивает рост и длину ног;

ботинки на шнуровке — на платформе или тракторной подошве. В такой обуви невозможно промокнуть зимой. Носить можно с платьями, юбками или с укороченными брюками и джинсами;

челси. В моде уже который год и не теряют актуальности. Незаменимая обувь, которую можно носить с чем угодно;

жокейские сапоги. Очень удобны, так как имеют низкий каблук. Идеальны с женственными платьями;

ботинки-хайкеры. Практичная обувь для зимы на каждый день;

ботильоны с острым мысом. Они не покидают наш обувной гардероб. На низком и высоком каблуке, из кожи или ткани. Нога в такой обуви будет смотреться аккуратно и утонченно;

фигурный каблук. Чем интереснее, тем лучше. Может быть в форме рюмки, шара или других фигур. Подойдет для вечерних выходов.

Аксессуары

Украшения и аксессуары делают образ завершенным, а еще придают ему изюминку. По мнению Алисы Кравчино, зимой 2023-2024 стоит обратить внимание на следующие позиции.

Сумки макси-сумки — такой формат сумки вам точно пригодится, ведь в нее поместится все, что угодно;

сумки квадратной и прямоугольной формы — классика на каждый день;

сумки треугольной формы — для тех, кто, наоборот, устал от классики.

Теплые аксессуары

объемные и уютные шарфы. Можно использовать яркий оттенок, чтобы разнообразить образ;

цветные колготки — полупрозрачные, ажурные и плотные варианты — для тех, кто не боится экспериментов. Носим в тон обуви или как акцент в образе;

длинные перчатки — кожаные на каждый день или атласные для вечернего варианта.

Украшения

массивные серьги и каффы — в форме колец, серьги-люстры. При носке таких аксессуаров лучше убрать волосы назад;

чокеры — в виде цветка, цепи, ленты;

галстуки — их используют и для украшения смокинга, повседневной рубашки в сочетании с юбкой, а также надевают даже поверх платья. Подойдет тем, кто предпочитает деловой стиль;

броши — надеваем на жакеты, свитера, рубашки и верхнюю одежду;

ремни — средние и толстые. Носим с брюками, юбками, жакетами, платьями и верхней одеждой (например, пальто).

Не стоит забывать и о модных аксессуарах из нулевых, уверена стилист Ксения Рыченкова.

Крабы и банты как напоминание об этой эпохе даже были продемонстрированы на ковровых дорожках.

Нижнее белье

Казалось бы, нижнее белье не столь важно во время зимы. Но ведь каждой девушке приятно знать, что за слоями одежды скрывается нечто красивое и элегантное. По словам Алисы Кравчино, сейчас в нижнем белье все чаще встречаются несвойственные ему элементы одежды.

Например, экокожа, плотные ткани, вязаные вставки. При этом женщины предпочитают комфорт и удобство. Также все больше брендов привлекают девушек самых разных комплекций для рекламы нижнего белья и расширяют размерный ряд, так как не могут игнорировать тренд на бодипозитив.

Какие еще существуют тренды в области нижнего белья, по мнению эксперта?

яркие оттенки, например, цветом года стал малиново-красный Viva Magenta, по версии компании Pantone;

бюстгальтеры без косточек в форме треугольника из трикотажа;

кружевное белье или вставки из кружева;

натуральные ткани — тренд на экологичность;

комфортные материалы, например, хлопок, атлас, бархат.