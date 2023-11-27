Как подтянуть овал лица

Подтянутый овал придает лицу молодость и свежесть, выражая естественную красоту.

© unsplash.com

С течением времени и воздействием различных факторов кожа может потерять упругость, что влияет на форму овала.

Видео дня

Но есть ряд эффективных методов, позволяющих вернуть лицу контуры и подтянутость.

Липолитики

Липолитики для лица направлены на разрушение и удаление жировых клеток. Эти методы могут включать в себя различные техники липосакции, ультразвуковую кавитацию и другие процедуры, предназначенные для уменьшения объема жировой ткани.

Липолитики стали популярными в эстетической медицине, предоставляя пациентам возможность улучшить контуры овала лица без необходимости хирургического вмешательства.

Микротоковая терапия

Это метод физиотерапии, основанный на использовании слабых электрических импульсов для стимуляции мышц и тканей. Эти микротоки имеют низкую частоту и небольшую амплитуду, что делает их безопасными для применения в медицинских и косметологических процедурах.

Микротоковая терапия используется для укрепления и тонизации мышц лица. Это помогает улучшить его контур, уменьшить морщины и подтянуть кожу. Процедуры с использованием микротоков также способствуют улучшению циркуляции крови и лимфообращения, что придает более здоровый и молодой вид коже.

RF-лифтинг

Лифтинг радиочастотой представляет собой процедуру в области эстетической медицины, использующей радиочастотные волны для стимуляции коллагеновых волокон. Метод направлен на улучшение упругости кожного покрова, уменьшение морщин и общее омоложение тканей.

Принцип работы состоит в том, что радиочастотные волны проникают в глубокие кожные слои, нагревают ткани и стимулируют производство коллагена. Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и поддержку кожного покрова. С возрастом уровень коллагена у человека уменьшается, что приводит к потере тургора и образованию морщин.

Процедура RF-лифтинга безболезненна, не требует хирургического вмешательства и не имеет периода восстановления. Может применяться для лица, шеи, декольте и других областей, где требуется укрепление кожи. Нужно отметить, что эффект RF-лифтинга заметен после нескольких сеансов и для достижения лучших результатов советуют проводить курс процедур.

Инъекции филлеров

Это процедура, в ходе которой введение специальных веществ (филлеров) под кожу помогает уменьшить морщины, восстановить объем и улучшить общий внешний вид кожи. Филлеры часто используются для коррекции морщин, уплотнения кожного покрова и придания объема определенным областям лица.

Основным компонентом является гиалуроновая кислота, хоть существуют и другие типы филлеров, в частности коллаген, полимолочная кислота и иные. Гиалуроновая кислота обладает способностью привлекать и удерживать влагу, что способствует увлажнению кожи и созданию естественного объема.

Процесс введения филлеров проводится косметологом с использованием тонких игл или канюлей. Это является неинвазивной процедурой и большинство людей может вернуться к обычной жизни сразу после инъекции.

Фотоомоложение

Это эстетическая процедура, которая использует световые технологии для улучшения состояния кожи, уменьшения морщин, пигментации и других признаков старения. Фотоомоложение может производиться следующими методами:

Интенсивное световое лечение (IPL). Применяет широкий спектр света для целенаправленного воздействия на различные кожные проблемы, в том числе пигментация, васкулярные изменения и мелкие морщины. Фракционное лазерное омоложение. Лазерное воздействие, при котором свет разбивается на мелкие фракции, проникающие в глубокие слои кожи и стимулирующие процессы регенерации. Фотодинамическая терапия (PDT). Комбинация световой энергии и фоточувствительных веществ для лечения акне, пигментации и других кожных проблем. Неаблятивная лазерная терапия. Лазеры, которые оказывают воздействие на кожу без повреждения ее верхних слоев, стимулируя естественные процессы регенерации.