Как подтянуть овал лица
Подтянутый овал придает лицу молодость и свежесть, выражая естественную красоту.
С течением времени и воздействием различных факторов кожа может потерять упругость, что влияет на форму овала.
Но есть ряд эффективных методов, позволяющих вернуть лицу контуры и подтянутость.
Липолитики
Липолитики для лица направлены на разрушение и удаление жировых клеток. Эти методы могут включать в себя различные техники липосакции, ультразвуковую кавитацию и другие процедуры, предназначенные для уменьшения объема жировой ткани.
Липолитики стали популярными в эстетической медицине, предоставляя пациентам возможность улучшить контуры овала лица без необходимости хирургического вмешательства.
Микротоковая терапия
Это метод физиотерапии, основанный на использовании слабых электрических импульсов для стимуляции мышц и тканей. Эти микротоки имеют низкую частоту и небольшую амплитуду, что делает их безопасными для применения в медицинских и косметологических процедурах.
Микротоковая терапия используется для укрепления и тонизации мышц лица. Это помогает улучшить его контур, уменьшить морщины и подтянуть кожу. Процедуры с использованием микротоков также способствуют улучшению циркуляции крови и лимфообращения, что придает более здоровый и молодой вид коже.
RF-лифтинг
Лифтинг радиочастотой представляет собой процедуру в области эстетической медицины, использующей радиочастотные волны для стимуляции коллагеновых волокон. Метод направлен на улучшение упругости кожного покрова, уменьшение морщин и общее омоложение тканей.
Принцип работы состоит в том, что радиочастотные волны проникают в глубокие кожные слои, нагревают ткани и стимулируют производство коллагена. Коллаген — это белок, который отвечает за упругость и поддержку кожного покрова. С возрастом уровень коллагена у человека уменьшается, что приводит к потере тургора и образованию морщин.
Процедура RF-лифтинга безболезненна, не требует хирургического вмешательства и не имеет периода восстановления. Может применяться для лица, шеи, декольте и других областей, где требуется укрепление кожи. Нужно отметить, что эффект RF-лифтинга заметен после нескольких сеансов и для достижения лучших результатов советуют проводить курс процедур.
Инъекции филлеров
Это процедура, в ходе которой введение специальных веществ (филлеров) под кожу помогает уменьшить морщины, восстановить объем и улучшить общий внешний вид кожи. Филлеры часто используются для коррекции морщин, уплотнения кожного покрова и придания объема определенным областям лица.
Основным компонентом является гиалуроновая кислота, хоть существуют и другие типы филлеров, в частности коллаген, полимолочная кислота и иные. Гиалуроновая кислота обладает способностью привлекать и удерживать влагу, что способствует увлажнению кожи и созданию естественного объема.
Процесс введения филлеров проводится косметологом с использованием тонких игл или канюлей. Это является неинвазивной процедурой и большинство людей может вернуться к обычной жизни сразу после инъекции.
Фотоомоложение
Это эстетическая процедура, которая использует световые технологии для улучшения состояния кожи, уменьшения морщин, пигментации и других признаков старения. Фотоомоложение может производиться следующими методами:
Интенсивное световое лечение (IPL). Применяет широкий спектр света для целенаправленного воздействия на различные кожные проблемы, в том числе пигментация, васкулярные изменения и мелкие морщины. Фракционное лазерное омоложение. Лазерное воздействие, при котором свет разбивается на мелкие фракции, проникающие в глубокие слои кожи и стимулирующие процессы регенерации. Фотодинамическая терапия (PDT). Комбинация световой энергии и фоточувствительных веществ для лечения акне, пигментации и других кожных проблем. Неаблятивная лазерная терапия. Лазеры, которые оказывают воздействие на кожу без повреждения ее верхних слоев, стимулируя естественные процессы регенерации.
С возрастом кожа утрачивает упругость, и овал лица изменяет свою форму из-за потери коллагена и эластина. Для эффективной подтяжки применяются разнообразные методы, включая уход за кожей с использованием подтягивающих компонентов, физические упражнения для мышц лица, а также процедуры косметологии, к примеру, лазерная терапия, RF-лифтинг и инъекции филлеров.