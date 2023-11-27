6 правил питания Жизель Бюндхен, чтобы сохранить потрясающую фигуру

Одна из самых красивых женщин в мире Жизель Бюндхен появилась в прошлые выходные на публике, выйдя прогуляться на Майами. Естественно, не обошлось без вездесущих папарацци, которые подловили девушку в свой объектив.

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Пользователи Сети отметили, что звезда выглядит шикарно в простой белой майке и джинсах, подчеркивающих идеальные формы модели.

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Мы решили собрать фуд-советы от самой Жизель, которым она сама следует вот уже много лет.

Перекусы, но только здоровые

Никаких сладких батончиков, пусть и злаковых. Жизель много раз говорила в своих интервью, что не может обойтись без фруктовых тарелок, этот пункт всегда есть в ее райдере. Звезда уверена, что организм должен получать большую дозу витаминов в любое время года. Бюндхен отдает предпочтение чернике, киви, малине и клубнике. Кстати, вы знали, что у Жизель есть свой огород, где она выращивает большую часть овощей для своего стола?

Суперфуды

Трудно представить рацион модели без круп, но звезда очень тщательно выбирает, что будет сегодня на обед. Бюндхен старается, чтобы на ее столе был коричневый рис, бобы и киноа — на их основе модель нередко готовит блюда даже самостоятельно, однако чаще всего за ее питанием следит личный повар, который высчитывает калории и учитывает баланс полезных веществ в блюдах звезды. В целом Бюндхен уверена, что питание должно быть максимально разнообразным.

Ужин до 18.00

Прием пищи после 18.00? Немыслимо для Жизель! Самый поздний ужин, который может позволить себе звезда — 18.00, но чаще всего модель садится за стол в 17.30. Как считает знаменитость, организму необходимо время, чтобы переработать еду за день. Вечером метаболизм замедляется, а значит, никаких мясных и плотных блюд.

«Когда организм привыкает получать энергию до 18.00 вечера, со временем уже совсем не хочется есть по вечерам», — говорит Бюндхен.

Аккуратнее с мясом

Несмотря на то, что красное мясо необходимо организму для получения определенного количества белка, Жизель подходит к вопросу его употребления очень аккуратно. Звезда позволяет мясу появляться на своей тарелке лишь пару раз в несколько недель. Кроме того, оно должно быть постным, а гарниром идут только овощи или крупы. По большей части Жизель заменяет мясо рыбой и нежирной птицей.

Детокс

Естественно, организму требуется регулярное очищение. Для этой цели Жизель прибегает к детоксу пару раз в год. Важно — проводить процедуру необходимо под присмотром специалиста, если мы говорим о жестком очищении, которое может привести к обезвоживанию и потере полезных элементов. Сама звезда старается не давать серьезный стресс организму и обходится очищающими соками и смузи.

Никакого кофе