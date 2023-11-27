Стилисты назвали самую модную обувь на зиму

Стилисты Патрик Кенгер, Алекс Ривер и Летам Дюсон назвали самую модную обувь на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания Insider.

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По мнению экспертов, актуальными станут ковбойские сапоги, которые можно сочетать с джинсами, клетчатой рубашкой и кожаной курткой, а также ботинки в армейском стиле.

«Я рекомендую носить их с брюками-карго, футболкой с рисунком и курткой-бомбером, чтобы показать свою внутреннюю рок-звезду», — рассказал Ривер.

Кроме того, популярность вновь обрели кроссовки на платформе, челси с массивной подошвой и сапоги с облегающим голенищем до колена. Последние рекомендуется комбинировать с шелковыми платьями и тренчем.

В заключение собеседники издания отметили дерби и слипоны.