Пластический хирург назвал самые популярные у россиян операции на лице
В России самыми популярными пластическими операциями на лице являются блефаропластика, ринопластика и подтяжка лица. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов.
По его словам, самая популярная операция на лице — это блефаропластика (удаление избытков тканей верхних или нижних век).
«Сегодня блефаропластика востребована вне зависимости от пола и возраста. Например, в некоторых случаях, при особенностях строения, даже в молодом возрасте может потребоваться операция. Также она актуальна для пациентов с азиатской внешностью, которые хотят сделать так называемую европеизацию век. Конечно же, многие пациенты обращаются для коррекции возрастных изменений. При этом в последние 8-10 лет популярность блефаропластики заметно выросла и среди мужчин», — рассказал Велиханов.
Следующая по популярности пластическая операция на лице — ринопластика (исправление формы носа). Как отметил хирург, основная причина, по которой пациенты обращаются за ринопластикой — эстетическое недовольство формой носа. Вторая причина — исправление последствий травм. Третья — нарушение носового дыхания. А в некоторых случаях пациенты обращаются сразу за получением эстетического результата и восстановления дыхания – такая операция называется риносептопластикой.
«Ринопластика — это довольно сложное вмешательство, которое отличается достаточно высокой частотой повторных операций. Бывает так, что пациенту приходится обращаться к другому, более опытному хирургу. Поэтому важно сразу выбрать квалифицированного специалиста», — добавил Велиханов.
Третьей по популярности операции на лице, по его словам, является подтяжка лица. Здесь пациенты делятся на две категории. Первая — пациенты, кому больше подходит SMAS-лифтинг. Данная операция предполагает подтяжку верхней, средней и нижней трети лица и подходит более возрастным пациентам. Вторая категория — пациенты средней возрастной группы от 30 до 45 лет, без избытка кожи. Для них, как правило, более актуальна изолированная подтяжка верхней, средней или нижней трети лица.
«SMAS-лифтинг или фейслифтинг (одно и то же) проводится преимущественно в более зрелом возрасте. Однако показания могут быть разными. Например, у пациентов, которые набрали вес и потом резко похудели, происходит гравитационный птоз мягких тканей лица. В таком случае операция может быть показана уже в возрасте 30-35 лет. Но чаще всего за ней обращаются пациенты от 40 лет и выше», — рассказал пластический хирург.
Также, по его словам, сегодня достаточно популярны такие пластические операции на лице, как: височно-темпоральный лифтинг (позволяет поднять опущенные брови и разгладить морщины на лбу), липосакция подбородочной области и отопластика (коррекция ушных раковин).