Пластический хирург назвал самые популярные у россиян операции на лице

«SMAS-лифтинг или фейслифтинг (одно и то же) проводится преимущественно в более зрелом возрасте. Однако показания могут быть разными. Например, у пациентов, которые набрали вес и потом резко похудели, происходит гравитационный птоз мягких тканей лица. В таком случае операция может быть показана уже в возрасте 30-35 лет. Но чаще всего за ней обращаются пациенты от 40 лет и выше», — рассказал пластический хирург.