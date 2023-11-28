Стилист раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды

«Демонстрация небольшого количества кожи на запястье сделает вас стройнее и изящнее», — объяснила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала всегда заправлять рубашки и футболки в брюки, чтобы подчеркнуть талию и сделать ноги визуально длиннее. В то же время Пеннингтон предостерегла от использования в образах большого количества оверсайз-одежды.