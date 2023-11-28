Как приручить любимый свитер, который колется

Эффективные способы.

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Минусовая температура за окном позволяет нам продемонстрировать свои любимые свитера. У каждой в коллекции, думаем, найдется модель, идеально сидящая по фигуре, невероятно красивого оттенка. И все вроде в этом свитера хорошо, кроме того, что он колется.

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Когда с такими вещами не складываются отношения, многие просто избавляются от них. Но не спешите выбрасывать такой прекрасный свитер. Его можно приручить с помощью одного из этих способов.

Положите в морозилку

Обычно доставляют дискомфорт вещи, у которых плетение не очень плотное. Это позволяет длинным шерстяным волокнам буквально тереться о кожу, что и доставляет дискомфорт. Чтобы исправить положение, отдавать перевязывать свитер не нужно. Просто положите его в большой полиэтиленовый пакет, а затем отправьте в морозилку на 3—4 часа. Достаньте, разложите на твердой поверхности, чтобы он разморозился и просох. Главное, не на солнце. Такая заморозка и разморозка сделают вязку плотнее, и джемпер перестанет колоться.

Используйте кондиционер для волос

Шерстяной свитер — это натуральное волокно. Эксперты сравнивают его с нашими волосами и говорят, что ухаживать за тканью нужно похожим образом. То есть, очищать и смягчать. Чтобы свитер перестал быть таким колючим, для начала постирайте его на деликатном режиме в машинке. Затем нанесите кондиционер для волос и оставьте на 30 минут. Прополоскайте вещь в холодной воде и осторожно отожмите. Повесьте сушиться. Когда свитер полностью высохнет, вы удивитесь насколько он стал мягче.

Смешайте глицерин с мылом

Глицерин входит в состав многих питательных и увлажняющих кремов для лица. Потому что он смягчает и заживляет. Хорошо приручает он и шерстяную ткань. Налейте воды в таз, добавьте туда немного жидкого мыла для рук и столовую лужку глицерина. Распределите свитер так, чтобы ткань полностью покрыл раствор. Оставьте на полчаса, затем прополаскайте в холодной воде и отожмите. Отставьте сушится. После любимая кофточка будет и невероятно нежной.

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