Какие формы бровей будут самыми актуальными в 2024 году

С помощью правильно "отрисованных" бровей можно не только изменить взгляд в лучшую сторону, но и сделать черты вашего лица более мягкими. Перещипанные брови-ниточки наконец-то остались в прошлом, и сейчас актуальным решением является оформление без нарушения естественных форм.

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Если же вы все-таки находитесь в поиске вдохновения, а душа требует перемен, то советуем обратить внимание на наши модные советы. Разобрались в вопросе и представляем вашему вниманию актуальные формы бровей в 2024 году.

Естественные брови

Начнем, пожалуй, с самого простого варианта. Естественные брови способны сделать практически любой образ гармоничным и даже дорогим. Чтобы добиться натурального эффекта, необходимо не только регулярно выщипывать бровки, но и заполнять пустые пространства цветом. Для этого используйте карандаш с подходящим оттенком или сходите к бьюти-мастеру и сделайте долговременное окрашивание хной.

Пушистые брови

В грядущем 2024 году зачесанные вверх или ламинированные бровки будут снова актуальны. Правда, делать это необходимо аккуратно, чтобы сохранить "пушистый" эффект и не приклеить брови ко лбу. Сделать это можно с помощью геля или мыла для укладки.

Обесцвеченные брови

Тренд "брови без бровей" будет актуален в 2024 году. Благодаря такому эксперименту можно по-новому взглянуть на свою внешность, не прибегая к пластической хирургии. Чтобы понять, нравится вам этот вариант или нет, достаточно будет сначала осветлить брови на 1-2 тона. Вот увидите, ваши глаза станут больше, а черты лица мягче.

Цветные брови