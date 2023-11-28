6 вещей, которые должны быть в гардеробе девушек plus size

Они скрывают недостатки.

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Мечта многих — стать стройной, при этом не заниматься спортом и не соблюдать диеты. Что ж, если собрать грамотный гардероб, это возможно. Эти вещи будут стройнить и визуально вытягивать рост дам с формами.

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Юбка А-силуэта

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Универсальная модель, которая по факту идет всем без исключения. В случае с девушками plus size, юбка создает линию талии, за счет чего зрительно вытягивает силуэт и вносит баланс. Эксперты так же советуют выбирать модели ниже колена, носить с блузкой и добавлять пояс, чтобы еще больше подчеркнуть линию талии. Что касается оттенков, лучше всего, чтобы юбка была однотонной. Можно не только базовых тонов, но и ярких. Главное в этом случае грамотно сочетать броский оттенок с нейтральным верхом.

Жакеты свободного кроя

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Жакет с плеча бойфренда в ансамбле с обтягивающими брюками или джинсами с высокой талией будет визуально стройнить. Еще стилисты советуют обратить внимание на модные в этом сезоне модели в стиле 80-х с объемными плечами. Они создают фигуру песочные часы, подчеркивают талию.

Платье А-силуэта

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Платье, которое никогда не выйдет из моды. Она хорошо моделирует фигуру plus size. Платье выгодно подчеркивает талию, затем слегка расширяется к низу, балансируя таким образом силуэт. Главное, выбирать модели ниже колена.

Джинсы с высокой талией

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Неважно, какую модель вы выберите — скинни, прямые, расклешенные, завышенная талия будет визуально стройнить и сделает выше. Завышенная линия талии подчеркивает, собственно, талию и представляет женственные изгибы фигуры в выигрышном свете. Обязательно всегда заправляйте верх (блузки, водолазки, кофты) в джинсы. Лучше всегда добавлять ремень.

Платье с запахом

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Платье с запахом — гениальное изобретение Дианы Фон Фюстенберг, которое идет всем. Эта модель для тех, кто то полнеет, то худеет, потому что позволяет варьировать линию талии за счет кроя. Такое платье хорошо скрывает недостатки и выгодно подчеркивает силуэт. V-образный вырез удлиняет шею, создает красивую форму декольте. Выбирайте однотонные модели из струящихся тканей. Можно также с принтами а-ля бохо, но в мелкий цветочек, либо геометрию. Учтите, что крупный орнамент делает фигуру более грузной.

Пояс

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