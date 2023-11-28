Актриса Моника Беллуччи вышла на телешоу в откровенном платье

Актриса Моника Беллуччи пришла на телешоу Che Tempo Che Fa в откровенном образе.

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59-летняя актриса посетила шоу в черном облегающем платье с глубоким декольте. Образ дополнили высокие замшевые сапоги люксового бренда Christian Louboutin. Из украшений она выбрала круглые серьги и кольцо. Ей сделали укладку с прямыми локонами и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.

Впервые об отношениях Моники Беллуччи и Тима Бертона заговорили в марте 2023 года после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. В конце июня актриса дала большое интервью журналу Elle France, в котором подтвердила, что встречается с режиссером. Артистка призналась, что любит кинематографиста.

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.