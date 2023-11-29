Капсульный гардероб – это небольшая коллекция одежды, которая сочетается между собой и позволяет создавать множество разных образов.

Чтобы собрать капсульный гардероб на зиму, начните с выбора базовых предметов одежды нейтральных оттенков, которые легко сочетаются друг с другом – черных, белых, серых, темно-синих. Это могут быть классические джинсы, кофты и юбки.

Дополните базовые вещи акцентными предметами в ярких цветах – красном, зеленом, голубом. Их сочетание с базовым гардеробом мгновенно оживит любой образ.

Такой подход позволит вам с легкостью создавать десятки стильных зимних образов всего из 20-30 предметов одежды.