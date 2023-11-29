Макияж звезд всегда кажется идеальным. Он подчеркивает их красоту, при этом выглядя естественно и не вызывая эффекта "перебора". В чем же секрет?

Звездные визажисты используют для макияжа натуральные оттенки, которые смотрятся максимально естественно. Они подбирают тени, румяна и помады, которые гармонируют друг с другом. Яркие неестественные цвета практически не применяют.

Также визажисты делают акцент на выравнивании тона кожи. Их главная цель не создавать эффект "маски" на лице, а незаметно перекрывать несовершенства. Поэтому они используют тональные основы с сатиновым финишем и точечно наносят консилер на зоны, где нужно более плотное покрытие.