В чем встречать Новый 2024 год Зеленого Деревянного Дракона: выбираем цвета и стиль

До нового 2024 года остаются считанные недели, и многие уже активно готовятся к его празднованию. О том, как правильно нарядить новогоднюю елку, какие украшения и стилистику выбрать, "РГ" уже писала ранее. В преддверии самого любимого и ожидаемого у россиян праздника рассказываем, в чем встречать год Дракона - что надеть и какие выбрать цвета для своего наряда.

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В каких цветах встречать Новый 2024 год Дракона

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Ваш новогодний наряд может быть однотонным или объединять несколько цветов. Но не забывайте - от того, какие цвета преобладают в вашей одежде, зависят не только настроение и общая атмосфера праздника, но и то, что принесет вам год Дракона.

Каждый цвет обладает особым символическим значением; некоторые оттенки прекрасно подходят для праздничного образа, а каких-то лучше избегать. Поэтому перед выбором того, в чем вы будете отмечать праздник, стоит ознакомиться с распространенными трактовками разных цветов в восточных культурах. Помните, что мифическое огнедышащее существо Дракон особо почитают в Китае, а значит китайский и в целом азиатский стиль и восточные трактования цветов становятся особо актуальными.

Зеленый цвет

Зеленый - символ обновления и любимый цвет Деревянного Дракона.

Зеленый любого оттенка - отличный выбор основного цвета для новогоднего наряда. Он подходит для самых разных стилей, бывает не только ярким и насыщенным, но и нежным, светлым. Это цвет гармонии, процветания и обновления. Зеленый будет особо актуален в 2024-м, ведь это цвет покровителя наступающего года. Оливковый и хаки идеально подойдут для создания уютного, но при этом нескучного наряда. К тому же эти цвета сочетаются с другими нейтральными тонами.

Фиолетовый цвет

Фиолетовый встречается в повседневной одежде довольно редко и потому добавляет любому образу особую изысканность. На Востоке этот цвет ассоциируется с царственностью и духовностью и зачастую фигурирует в религиозных церемониях. Фиолетовый также считается цветом мудрости и интуиции, поэтому его часто выбирают те, кто в Новом году хочет развить свои духовные качества.

Кроме того, фиолетовый хорошо сочетается со следующими цветами:

синим;

зеленым;

розовым.

Важно учитывать свой цветотип и подбирать оттенки фиолетового, которые подходят к вашей коже и волосам.

Красный цвет

Красное платье поможет привлечь удачу в Новом году.

Красный или алый пользуются популярностью каждый Новый год не только у нас, но и в других странах. Неслучайно малиново-красный оттенок был объявлен международным исследовательским институтом Pantone главным цветом уходящего 2023 года. В Китае этот цвет символизирует удачу, счастье и благополучие, без него не обходится ни одно торжество.

Красный цвет в одежде - яркий и смелый выбор, он гарантированно придаст вам уверенности и привлечет внимание других. Однако помните: нужно уметь правильно комбинировать его с другими цветами, чтобы создать по-настоящему гармоничный образ.

Красный также можно использовать для создания акцента: если, например, сочетать его с нейтральными цветами, такими, как черный, светло-серый, белый или бежевый.

Золотой цвет

Драконы обожают все блестящее, так что смело выбирайте наряд золотого цвета!

Этот цвет является символом богатства и роскоши и подходит для самых важных случаев. Согласно мифам, драконы любят все блестящее и дорогое, поэтому золотой цвет в одежде обязательно принесет вам удачу в наступающем 2024 году.

Эффектно добавить золотого цвета в ваш наряд можно, выбрав аксессуары или костюм с золотистыми деталями. Главное - использовать золотой цвет в меру, чтобы не выглядеть слишком вызывающе.

Белый цвет

От белого цвета в новогоднюю ночь лучше отказаться.

А вот белого цвета в одежде лучше избегать. Несмотря на широкую распространенность у нас, он совершенно не подходит для праздничного костюма, в котором вы будете встречать год Дракона.

Все дело в том, что в культуре Поднебесной он наделяется противоположным нашему значением. В Китае белый - цвет траура, печали и разочарования, а потому следует воздержаться от его использования в новогоднем наряде.

Выбирайте те цвета, которые вам по душе, комбинируйте их и не бойтесь экспериментировать.

Что надеть женщине на Новый год

Символ года влияет на события, которые произойдут с вами.

На Востоке верят, что символ года определяет его характер и влияет на события, которые произойдут с вами. Поэтому при выборе праздничного костюма принято учитывать предпочтения его мифического покровителя, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь.

По китайскому календарю символ грядущего 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон. Как уже говорилось выше, наиболее актуальным вариантом новогоднего костюма будет наряд с китайской спецификой. Это может быть как полноценный традиционный китайский костюм, так и вполне современный, но дополненный аутентичными деталями. Разбираем, как легко и гармонично сочетать последние модные тенденции с восточными мотивами в новогоднем образе.

Платья ципао

Платье ципао - прекрасная возможность подчеркнуть фигуру и следовать восточному стилю в одежде.

Прекрасный вариант для празднования Нового года - платье ципао в восточном стиле. Так называется длинный наряд с принтом или цветочной вышивкой, по фасону напоминающий платье-футляр. Ципао очень распространены в Китае, а их современная форма не входит из моды уже более ста лет! Раньше ципао носили каждый день, но со временем они были вытеснены из повседневного гардероба более удобными вещами. Теперь такие элегантные платья надевают в особо торжественных случаях. Они подойдут стройным женщинам, которые хотят подчеркнуть свою утонченность и выглядеть аристократично.

Юбки

Не бойтесь привлечь к себе внимание нарядной и яркой юбкой.

Необычная юбка с топом - удобное и эффектное решение на новогодний праздник. Длина юбки допускается любая, а вот к выбору ее оттенка нужно подходить с учетом цветовых предпочтений покровителя 2024 года. Разные фасоны позволят создать образ, идеально подходящий именно вам: от однотонного строгого до самого свободного.

Но не забывайте, что этот предмет одежды обязательно должен выглядеть ярко и быть выполнен из самых качественных материалов. Возможны любые вариации, включая популярную сегодня юбку-карандаш, юбку с разрезом, макси или мини.

Блузки

Блуза - универсальный наряд, который можно сочетать и с юбкой, и с брюками.

Блузка с длинными или короткими рукавами станет универсальной составляющей новогоднего наряда. В праздничную ночь будут чудно смотреться блузы из шелка, шифона и других мягких и элегантных материалов. Уделите время поиску подходящих рисунка и фурнитуры: восточный орнамент и блестящие пуговицы будут эффектно сверкать и переливаться в свете новогоднего салюта. Подберите подходящую блузку, наденьте брюки или юбку - и основа для новогоднего образа готова.

Топы

Топ с пайетками гарантированно создаст праздничное настроение.

Яркий топ со стилизованным изображением дракона или другим рисунком - отличный вариант для тех, кто хочет подобрать комфортный и при этом запоминающийся образ на Новый год. Выберите топ с открытыми плечами, драпировкой, необычным вырезом или блестящими пайетками в виде чешуи Дракона - такой наряд обеспечит вам всеобщее внимание на празднике и благосклонное отношение покровителя наступающего года.

Необычные решения

Необычные решения

Ободок с оленьими рожками или необычные игрушечные очки поднимут настроение вам и окружающим.

Для создания интересного и запоминающегося образа в новогоднем наряде стилисты рекомендуют присмотреться к таким предметам гардероба, как:

брючный костюм;

классический пиджак;

платье с яркой и пышной юбкой;

одежда с блестками;

юбка ассиметричного кроя;

комбинезон.

Подходящие аксессуары и украшения на Год Зеленого Дракона

Массивные ювелирные украшения помогут сделать яркий акцент в новогоднем образе.

При выборе аксессуаров для праздничного образа не стоит забывать о символе наступающего 2024 года - он должен присутствовать в вашем образе. Например, новогодний наряд прекрасно дополнит сумочка со змеиным принтом или изображением дракона, вышивкой, стразами или восточным орнаментом.

Также к вашему образу можно добавить ювелирное украшение, отсылающее к символу года. Это могут быть:

крупные серьги в виде колец;

массивный браслет;

золотое кольцо с фигуркой дракона;

сияющее колье;

утонченная подвеска в виде восточного талисмана.

Старайтесь подобрать крупные сверкающие украшения с большими камнями - янтарем или яшмой. Так вы точно придадите блеска и празднику, и всему грядущему году.

Что надеть мужчине на Новый год

Мужчинам тоже не нужно скромничать в праздник. Нарядитесь во что-нибудь яркое и веселитесь без устали!

Праздничный наряд, в котором вы будете встречать Новый год, обязательно должен быть цветастым и свободным. В Китае во время празднований все мужчины наряжаются в традиционную одежду, так что ваш костюм на Новый 2024 год тоже можно подобрать в восточном стиле.

Возьмите за основу шелковый халат, широкие шаровары с цветочными узорами или традиционную китайскую рубашку танчжуан. Даже в самый официальный костюм стоит добавить восточные нотки, надев узорчатый галстук, блестящие запонки или другие соответствующие аксессуары.

А если все же захотите использовать более привычные комбинации, не забывайте о цветах и символике: они должны отражаться даже в самых обычных предметах гардероба - например, в виде принта.