Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон вышла в свет в откровенном жакете

Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, вышла в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

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33-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Мы смеем мечтать», которая прошла в Лондоне. Для мероприятия звезда выбрала черный костюм, состоящий из брюк и жакета с глубоким декольте и сияющей аппликацией на правом плече. При этом видно, что под пиджак девушка решила надеть бюстгальтер.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежную прическу, выпустив одну прядь у лица.