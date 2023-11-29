Вероника: «Если вы выполняете эти упражнения неправильно, вы получите еще больше морщин и отеков, чем раньше. Дело не только в слабых мышцах лица, но и в качестве коже, которое неизбежно меняется с возрастом. Иногда не обойтись и без серьезных процедур в виде мезотерапии, если действия крема не хватает. Фейсбилдинг можно проводить только под руководством опытного тренера, иначе вы получите еще больше проблем с кожей».