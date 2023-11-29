Три мифа об anti-age уходе — опровергает косметолог
Для поддержания молодости и красоты кожи косметологи предлагают всевозможные варианты — от простых кремов до регулярных процедур в салоне. При этом многие клиенты косметологов до сих пор не понимают, чем антивозрастной уход отличается от обычного. Мы поговорили с дерматологом Вероникой Новиковой, которая рассказала нам о самых популярных мифах в отношении anti-age ухода.
Миф 1. SPF-защита нужна только на пляже
Чем старше мы становимся, тем больше защиты от солнца ей требуется. Существует заблуждение, что загар помогает скрыть несовершенства кожи, однако о том, какой ущерб коже могут нанести прямые солнечные лучи, задумываются немногие.
Вероника: «С возрастом кожа становится грубее и постепенно истончается, если мы не будем вводить в уход дополнительные защитные средства — здравствуй, пигментация. Кроме того, во время круса пилингов и ретиноидной терапии без средств с высоким SPF не обойтись даже в холодное время года».
Миф 2. Anti-age косметика — уловка маркетологов
Наверное, самый популярный миф. Но наш эксперт не согласен.
«Кожа меняется не слишком быстро, а потому вы можете не замечать увядания, пока овал лица не начнет опускаться, а морщинок станет слишком много. Ant-age средства содержат большое количество увлажнителей, которых нет в другом типе ухода, также большинство антивозрастных средств направлены на поддержание упругости кожи. Начинать такой уход нужно не в тот момент, когда изменения стали очевидными. Регулярно посещайте своего косметолога и не назначайте себе антивозрастную терапию самостоятельно», — говорит дерматолог.
Миф 3. Фейсбилдинг может заменить средства от морщин
Как бы на не убеждали, что активная гимнастика лица помогает бороться с возрастными изменениями, без дополнительного ухода по вашему возрасту не обойтись.
Вероника: «Если вы выполняете эти упражнения неправильно, вы получите еще больше морщин и отеков, чем раньше. Дело не только в слабых мышцах лица, но и в качестве коже, которое неизбежно меняется с возрастом. Иногда не обойтись и без серьезных процедур в виде мезотерапии, если действия крема не хватает. Фейсбилдинг можно проводить только под руководством опытного тренера, иначе вы получите еще больше проблем с кожей».