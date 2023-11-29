Идеи простых, но эффектных причесок на Новый год

Обычно, продумывая прическу на Новый год, многие стараются воплотить какие-то хитроумные композиции. На самом деле, простые укладки могут выглядеть гораздо интереснее и подчеркивать наряд. С такой прической не будешь бояться, что она развалится, и можно спокойно танцевать всю ночь. Вот идеи самых эффектных и простых укладок на любую длину волос.

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Кудри прерафаэлитов

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Эти художники эпохи возрождения изображали на своих полотнах женщин в спальнях и будуарах. У все девушек было нечто общее — распущенные кудрявые волосы с объемом у корней. Женственную укладку и советуют повторить стилисты обладательницам длинных и волос средней длины. Для начала на слегка подсушенные волосы нанесите спрей для прикорневого объема, а по длине — мусс. Просушите волосы феном и с помощью брашинга приподнимите волосы у корней. Затем завейте пряди на плойку.

Кудри Кэрри Брэдшоу

Мода 90-х возвращается, в том числе на укладки. Самой знаковой прической тех времен можно считать кудри Кэрри Брэдшоу. Они аналогичны эффекту перманентной завивки. Такую укладку легко создать буквально за ночь. Перед сном нанесите на волосы мусс для укладки. Разделите их на секции и заплетите в каждой мелкие косички. Закрепите их мелкими резинками. Ложитесь спать, ближе к празднику рапсплетите косы, слегка растрепите пальцами, зафиксируйте лаком. Такого же эффетка можно добиться, если завить локоны на щипцы.

Боковой пробор

Если у вас стрижка каре, сделайте глубокий боковой пробор и завейте волосы на плойку. Получится ретро-эффект. Красивый ободок Если у вас короткая стрижка, волосы тоже можно завить, а еще добавить красивую повязку или ободок со стразами. Укладка сразу станет праздничной. Прикорневой объем Коротким волосам порой достаточно создать прикорневой объем, зачесав волосы назад. В сочетании с ярким маикяжем и нарядом вы будете в центре внимания.

Гламурный хвост

Сделайте высокий гламурный хвост, подобие того, что был у Марго Робби в фильме Барби. Это официально прическа для красных дорожек. Обязательно используйте спрей с эффектом сияния, чтобы волосы блестели. Заколки Заколки с блестками, стразами можно разбрасать по прическе, добавить на распущенные волососы, собранные в пучок или хвост. С ними даже простая укладка будет смотреться празднично

Косы