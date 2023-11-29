Стало известно, какую зимнюю обувь россияне любят больше всего

«Валенки уже давно стали обувью не просто практичной и теплой, но еще и модной. Так, 40% опрошенных, по данным нашего исследования, в этом сезоне уже нашли стильные варианты валенок на любой вкус для себя и детей: классические, с декоративными вышивками и даже с бисером и бусинами», — рассказал Капуста.