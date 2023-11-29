Правда ли, что в России невозможно сделать качественную косметику

Если свой автопром в России худо-бедно живёт, а на сельское хозяйство санкции повлияли слабо, то импортозамещение средств косметики и гигиены обстоит... никак? Или российские бренды существуют, но маскируются под импортные? Разбираемся:

© wayhomestudio

Не секрет, что бесконечные пакеты санкций затронули большую часть нашей повседневной жизни. Можно бесконечно утверждать смехотворность наложенных запретов, но без икеевской акулы, модных шмоток из H&M и оригинальной Колы некоторые из нас очень скучают.

Видео дня

Кроме того, изменения коснулись и бьюти-сферы. Впрочем, если вам для наведения марафета хватает куска хозяйственного мыла и суперуниверсального шампуня 10 в 1, то, вероятно, изменений вы особо и не заметили.

Для многих поиск подходящих средств косметики стал настоящей проблемой. Если замены «Макдака» на «Вкусно и точка» обыватель почти и не заметил, то в вопросах красоты и здоровья люди привыкли быть разборчивее.

pikabu

Российская косметика

Изобилие косметики — сравнительно молодой тренд на российском рынке. Можно, конечно, вспомнить таких китов как Красная Москва, но … Даже ностальгирующие по советскому светлому прошлому людьми назовут вам докторскую колбасу по 2.20 и самый вкусный пломбир, но никак не духи.

До известных всем событий до 70 процентов ассортимента предоставляли иностранные компании, но и отечественное производство не стояло на месте, и количество российских брендов неуклонно росло.

Потихоньку стало появляться все больше и больше брендов_ made in Russia_. Причём, если сначала отношение было явно пренебрежительное и в основном продукция была из бюджетной категории, то со временем ситуация начала меняться. Количество новых фирм росло как на дрожжах, продукция стала производиться для разного ценового сегмента.

К 2022 году уже было не мало наших производителей, которые успели сделать имя и зарекомендовать себя на рынке. Это оказалось весьма кстати, когда одни иностранные бренды покинули нас «добровольно», а другие сослались на проблемы с поставками и логистикой и тоже покинули рынок. Без мыла и помад мы, конечно, не остались, но давайте поближе познакомимся с героями нашего косметического фронта.

Freepik

В мире красоты ситуация примерно схожа с продуктами питания, всем рулят огромные компании-концерны, которые имеют под своим крылом небольшие фирмы. К примеру, Лореаль — своеобразный аналог ПепсиКо.

joyreactor

Как устроено производство

Если вам кажется, что у каждого российского косметического бренда есть своё производство, ну хотя бы малюсенький заводик, то вам кажется. Существуют большие компании, которые изготавливают продукцию, а бренды поменьше заключают с ними «контрактное производство».

Нет, это не значит, что всем льют одно и то же из общей бочки и просто лепят разные этикетки (сейчас благо не 90е), а пипл хавает. Предоставляются различные формулы, отличается и качество сырья. Это отражается как на стоимости, так и на вовлеченности в творческий процесс создателей бренда.

usertrmk

Есть несколько подходов к собственному производству: можно пойти по пути наших любимых инста-кис, которые вдруг решили, что им очень-очень нужна собственная косметика (когда шоу-румы и салоны красоты уже прогорели).

В этом случае за вас делают абсолютно всё, требуется только имя и реклама в блоге. Логично, что при таком раскладе и формулы используют не самые сложные, уникального чего-то ждать опять-таки не приходиться, хотя вас и будут убеждать в обратном — зачем стараться, если можно не стараться?

И, поверьте, это ещё не самый плохой способ (как минимум безопасный). Большой отечественный концерн гарантирует надёжность, особенно в сравнении с непонятным контрактным производством где-то в Китае или доморощенным разливом кремов на кухне (и такое бывает).

wayhomestudio

Вариант для более придирчивых заказчиков — участие на всех этапах производства своего косметического детища, от формулы до упаковки. Нет, не обязательно становиться дипломированным химиком и пускаться во все тяжкие. Во-первых, можно взаимодействовать с командой специалистов, которые доступно объяснят вам сложности производства. Во-вторых, изучить свойства компонентов и их эффективность можно и без специального образования, было бы желание. Важный нюанс — заморочки на начальном этапе влетят вам в копеечку. Готовая формула дешевле индивидуальной.

Небольшой ликбез. Декоративная косметика — всё, что украшает: помады, туши, пудры, тени и подобное. Уходовая косметика — всё, что улучшает: крема, шампуни, сыворотки, бальзамы.

Свой среди чужих, чужой среди своих

За последние годы развитие в сфере косметического производства в России совершило большой скачок и породило множество брендов, которые уже успели полюбиться многим, для некоторых даже стало открытием, что некоторые любимые компании имеют отечественные корни. Это уже сейчас никого не удивить, что Estel, Mixit, Splat и ROCS — наши, родненькие!

При этом есть такие бренды, которые очень и очень любят скрывать своё российское происхождение. Не откровенное вранье , конечно, законы нарушать мало кому хочется, но когда прямо в лоб спрашивают о месте производства, то ответ обычно чрезмерно развернутый.

Злой парикмахер

Для большинства любителей макияжа и косметики бренд Vivienne Sabo полностью ассоциируется с Россией. Однако, руководство компании на официальном сайте продолжает акцентировать внимание на своей французской родословной. Действительно, официально по бумагам они французы (а Яндекс из Нидерландов, ага).

О самом производстве представители бренда говорят, что их продукция изготавливается по контрактному производству чуть ли не по всей Европе: и во Франции, и в Италии, и в Германии, и скромненько так в России.

Это тоже не удивительно и лжи тут никакой нет. Даже те фирмы, которые позиционируют себя как российские, могут не концентрировать все производство в России. Иными словами, оно всегда сосредоточенно не на конкретном заводе, а разбросано по всему свету — тушь в одной стране, тени в другой, помады в третьей.

Здесь нужно признать, что у нас производство декоративной косметики ещё не настолько разнообразно, как хотелось бы любому крупному бренду. Большинство российских производств делают акцент на уходовых средствах: всякие крема, шампуни, скрабы, ну и далее по списку.

lookstudio

Вообще это обычная практика, когда крупнейшие мировые бренды производятся в разных местах. Вот только к нам они не приходят, держимся на местных предпринимателях.

К кому обращаться

В России немало предприятий, предлагающих контрактное производство. Часть из ник имеет, однако, существенную проблему — такой легкий, но более чем уловимый вайб советской номенклатуры –прямо так и веет словосочетанием «лёгкая промышленность» и «химпромторг».

Какая гламурная особа (точнее, её менеджеры) пойдет заказывать линейку своей косметики на сайт, который даже не менялся с 2010 года? Впрочем, не все так плохо, есть и крутые современные производства, которые понимают запросы своей целевой аудитории и идут в ногу со временем, а также буквально разжевывают всё для заказчиков на своих официальных страничках. Буквально кричат, что всё сделают за вас, если нужно, ~~ главное внести оплату~~.

Дети перестройки

Trius Labs

На официальном сайте компании сказано, что работают они «от идеи до готового продукта». Офис их расположен в Москве. Предлагают разнообразные формулы, и бренд «под ключ». За вас запарятся по всем вопросам: и состав, и упаковка, и тд и тп. Удобно! Начиналось все в 2013 с производства мужской косметики преимущественно для барбершопов, но спустя 10 лет Trius Labs готовы предложить куда более широкий спектр товаров и услуг.

Сейчас у лаборатории специализация в основном на уходовой косметике, что типично в нашем случае. Также работают с парикмахерскими, салонами красоты и отелями. Из необычного: производят косметику для животных и автомобилей. «Безымянной» их продукцию назвать нельзя, многие средства мы видели лично и в магазинах, и на маркетплейсах. Обороты действительно впечатляют.

trius labs

Nicole laboratory

Расположились в Подмосковье. Создают декоративную косметику, но уклон на уходовых средствах и бытовой химии. Специализируются на бюджетном сегменте, косметика доступная каждому: дёшево и сердито! Ни тяжелым люксом, ни даже лёгким тут и не пахнет. Работают аж с 2002 года, что заметно по их официальному сайту.

Nicole laboratory предлагают контрактное производство. Всё уже по классике: их химики заморочатся над формулой и активами, обеспечат производство, упаковку, короче всё сделают. Также почему-то компания отдельно акцентирует внимание на собственном производстве различных антисептиков. Наверное, это предмет особой гордости, раз им выделили отдельный раздел на сайте (ну или ковидные времена всё ещё аукаются).

Nicole laboratory

AROMATECTURA

Мы неоднократно затрагивали тему производства различных видов косметики, а вот про изготовление парфюма в России так и не обмолвились. Самое время исправиться. Даже с ужесточением всех санкций приятный флёр духов нас не оставит, их у нас тоже изготавливают. И по контракту сделают, и под вашим брендом.

Aromatectura с 2012 года занимается производством всего парфюмированного. Причем это не только духи и туалетная вода, но и свечи, масла, мыло. Они готовы разработать индивидуальный проект, помогут с составлением композиции и дизайна, а также обещают конфиденциальность на всех этапах производства.

Не всё так однозначно

Возникает типичная санкционная проблема — производство-то у нас есть, а вот ингредиенты в наличие не все. Раньше в основном поставки шли из Европы, сейчас на помощь пришла уже всем привычная Азия. Как обычно есть и заминки, нельзя просто взять и использовать новые компоненты, для этого требуется время и исследовательская работа. К тому же специфика азиатского производства и отличается от европейской, есть многочисленные нюансы, которые нужно учитывать.

А ещё мы снова натыкаемся на классическую проблему: а где наше производство компонентов? Оставим извечное «кто виноват и что делать?» и будем надеяться, что санкционный пинок заставит шевелиться в этом направлении. Тем более страна-то большая, а из ресурсов не только нефть и газ: много и других природных штук, которые можно грамотно реализовать в косметическом производстве.

Помощь Большого Брата

Много лет мы уже слышим про импортозамещение и помощь отечественному производителю, но чаще всего речь заходит о продуктах питания, комплектующих и тяжелой промышленности.

Времена тяжелые, пояса надо затянуть, но как-то не хочется приходить к умозаключению, что всем остальными производствами можно пренебречь. Поэтому хотелось бы увидеть меры поддержки и для отечественных производителей косметики.

Химическую промышленность и фармацевтику тоже отнесли к важным отраслям импортозамещения, так что и на нашей улице в ТЕОРИИ должен быть праздник.

Пока, как всегда, Москва и Московская область впереди планеты всей. Для предпринимателей предоставляется льготное кредитование плюс субсидируется часть процентной ставки, разработана новая программа Правительства Подмосковья и Корпорации МСП, по которой также можно получить сниженную кредитную ставку в некоторых банках.

Помимо финансовой помощи есть и другие инструменты (финансовая, конечно, удобнее всего, но на всех денег не напасёшься, увы). Если подходить под ряд критериев, то в области можно арендовать землю за 1 рубль в год. Буквально «черная пятница» круглый год!

DCStudio

Этим лайфхаком воспользовался уже широко известный российский косметический бренд Аравия. Теперь они арендуют участок земли площадью 2,7 га практически бесплатно, но рубль всё таки вносят. Затея кажется перспективной, потому что сам бренд существует не один год и активно развивался по зову сердца, а не административного набата. Аравия начинали с производства профессиональных средств для косметологов, но плавно перешли и на полки магазинов, причем всё делалось и делается исключительно в России.

А что в итоге?

Российское производство косметики сегодня получило мощный толчок в виде освободившихся полок магазинов из-за санкций и ухода с рынка многих компаний. Работа начинается не с нуля, есть и опыт, и мощности, но, как всегда, с новыми возможностями приходят и новые трудности.

Производство есть, но ингредиентов не хватает, а многие же старые поставщики с нами уже простились. Приходится искать альтернативы всеми способами.

Одни виды косметической продукции у нас создаются в избытке, а других практически нет, поэтому даже российским брендам приходится изготовлять их за пределами необъятной. Печально покупать нашу помаду, а видеть на ней made in China.

pikabu