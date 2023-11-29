МакSим сменила привычный имидж

Близится Новый год и многие жаждут перемен. А пока прекрасная половина человечества только гадает, что бы такого в себе изменить, певица МакSим уже хвастается новым имиджем.

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Довольно часто женщины меняют цвет волос в соответствии со временем года. Осенью они выбирают теплые оттенки, а зимой красятся в черные или платиновые цвета. Певица МакSим долгое время оставалась рыжей и ей невероятно шли огненные пряди. Позже звезда какое-то время носила светлые локоны, но вскоре снова вернулась к привычному цвету волос.

Очередной бьюти-эксперимент артистки случился на днях. И нет, она не подстриглась. МакSим вновь решила сменить цвет волос, но на этот раз она стала не блондинкой и даже не брюнеткой. Певица перекрасила волосы в оттенок красного. Довольно неожиданно.

«Нужно ли людям давать второй шанс?», — задается вопросом под снимком артистка.