Как носить свитер оверсайз, чтобы выглядеть стройной

Свитер оверсайз, словно трансформер, позволяет играть с объемами и пропорциями в образе.

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Так можно сделать свою фигуру идеальной, стать стройнее, выше и даже выгодно подчеркнуть формы.

С юбкой-плиссе

Идеальное комбо уже несколько сезонов подряд. Юбку советуют подбирать или из той же палитры, что и верх, или контрастную. Свитер можно заправлять спереди в юбку, собирать под пояс или оставлять в свободном полете. Все варианты будет зрительно стройнить. Точно также свитер можно носить и с шелковым платьем.

С юбкой-карандаш

Желательно, чтобы юбка была ниже колена, а свитер и низ совпадали по колористике. Тогда они станут словно продолжением друг друга, зрительно вытягивая силуэт. При этом не нужно заправлять верх в юбку, чтобы скрыть недостатки фигуры.

Можно сочетать и классику — светлый верх, темный низ. Тогда свитер лучше заправить в юбку спереди.

С мини-юбкой или шортами

Длинный свитер нужно слегка подсобрать спереди, тогда мини-юбку или шоры будет видно. Что дает такое сочетание? Верх скрывает недостатки фигуры, низ подчеркивает формы. Ансамбль хорошо смотрится с обувью на плоской подошве и с каблуками.

Многослойность

Оверсайз свитер плюс длинная рубашка и скинни-джинсы — настоящие друзья. Получается многослойный образ в модной стилистике.

Свитер как платье

Если длина свитера до колена или чуть выше, а вязка плотная, то вы вполне можете носить его, как платье. Особый шик, создать многослойный образ с удлиненной рубашкой. Тогда у вас получится интересная модель платья.

С джинсами

Свитер оверсайз хорошо сочетается с джинсами скинни. Можно немного заправить свитер в джинсы или же только спереди.

С черными брюками скинни

Комбинируйте яркий свитер оверсайз с брюками скинни темных тонов. Они послужат отличным фоном для вашего верха.

С сапогами до колена

Свитер оверсайз рекомендуют носить на манер 90-х с брюками скинни, ботфортами или сапогами до колена. Эта стилистика и сейчас смотрится модно.

С широкими брюками