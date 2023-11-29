8 надежных способов понравиться его родителям

Знакомство с родителями во многом определит будущий микроклимат в большой семье. Станет ли свекровь второй мамой или причиной развода? Отец вашего избранника скорее одобрительно похлопает сына по плечу или посоветует держаться от вас подальше? Рассказываем, как произвести на родителей вашего мужчины максимально благоприятное впечатление.

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Не опаздывайте

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Позволили себе опоздать на 30 с лишним минут? Знайте, вас не спасут ни скромный внешний вид, ни очаровательная улыбка. Родители потенциального жениха, скорее всего, благосклонно примут любое оправдание, хоть совещание у строгого босса, хоть отсутствие парковок поблизости. Но первое впечатление будет безнадежно испорчено. На встречу стоит приехать заранее, если она действительно для вас важна.

Расслабьтесь

Волноваться абсолютно нормально. И это в каком-то смысле даже комплимент его родителям, демонстрация вашего серьезного отношения к их сыну. Так что скрывать эмоции не стоит, отпустите ситуацию и расслабьтесь. Иначе есть риск показаться неискренней, зажатой и безэмоциональной. Помните, что перед вами будущие родственники, а не суд присяжных. Получайте удовольствие от общения!

Говорите

Молчание — золото, но только не в этот раз. Ваша задача — дать понять, что вы за человек, а для этого важно принимать участие в разговоре. Если вам некомфортно слишком долго рассказывать о себе, не стесняйтесь расспрашивать родителей жениха. Как они познакомились? А может, и фотоальбом времен молодости есть? Главное, не переигрывать: если старый фотоальбом вас совсем не вдохновляет, правдоподобно изобразить интерес будет проблематично.

Не привередничайте

Слишком сухой воздух, ненавистные вам оливки в салате и прочие незначительные мелочи лучше оставить при себе. Исключение — серьезная аллергия, но, если родители парня ждут вас дома, попросите благоверного предупредить их об этом. Будет неловко, если вы не сможете попробовать большинство блюд, старательно приготовленных его мамой. Постарайтесь не акцентировать внимание на том, что вы не едите, лучше попросите добавки блюда, которое пришлось вам по вкусу.

Найдите повод для комплимента

Не перестарайтесь с лестью — вы же не хотите показаться вруньей и манипулятором. Но и экстремальная честность отнюдь не то, что от вас требуется. Будьте дипломатичны. Но обязательно найдите повод для похвалы и искреннего восхищения. Если что-то произвело на вас впечатление, не забудьте сказать об этом собеседникам. Это вызовет ответную симпатию и настроит на позитивный лад.

Поддержите мужчину

Детские фото — это, конечно, мило, но, если вашему возлюбленному некомфортно, не следует подыгрывать его родителям. Помните, что ваш мужчина тоже сделает свои выводы по итогам встречи. Ваша поддержка тем более понадобится парню, если его мать и отец весь вечер рассказывают, какой он неумеха и как удивил их тем, что привел в дом приличную девушку. Родителей не выбирают, и отношения бывают разные. Жить вам предстоит с мужчиной, а не с его родственниками, так что не пытайтесь дружить против него в надежде вызвать одобрение его родителей.

Будьте тактичны

Помните, что родители парня из другого, как правило более консервативного поколения. «Голое» платье и модные шорты-трусы оставьте для отвязных вечеринок, для знакомства с родителями рекомендуем одеться сдержанно, но в меру нарядно. Скажем, как если бы вы праздновали свой день рождения в офисе со строгим дресс-кодом. Пускай ваш образ демонстрирует уважение к мероприятию и его участниками. Касается это и манер: никаких поцелуев в ушко и эротического подтекста во время семейных разговоров.

Оставайтесь собой