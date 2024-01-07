Многие девушки сталкиваются с проблемой, когда стрелки на глазах получаются неровные и несимметричные.

Частой ошибкой является неправильно выбранная форма стрелки. Не у всех одинаковый разре глаз, поэтому важно подобрать именно ту форму стрелки, которая подходит именно вашим глазам.

Также рисовать стрелки, нужно не натягивая кожу век. Лучше держать глаза открытыми, но расслабленными, не напрягая глазные мышцы. Именно такой способ нанесения лайнера подойдет для обладательниц нависшего века.