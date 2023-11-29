Модель Мария Погребняк призвала не удалять комки Биша

Модель и блогерша Мария Погребняк раскритиковала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) операцию по удалению комков Биша.

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Погребняк призвала поклонниц не делать эту хирургическую процедуру. Она объяснила, что операция со временем даст негативный эффект. По ее словам, в области щек образуются морщины и складки, как только организм начнет стареть.

«Даже не вздумайте! <…> Через несколько лет такие пациентки возвращаются к хирургам, но уже с целью восполнить объем в щечной области» — написала она.

В ноябре Погребняк рассказала, что поддерживать вес в 47 кг при росте 170 см ей помогает здоровый образ жизни. Звезда придерживается трехразового питания. На завтра она ест яйца и пьет чай, на обед — овощи и мясо, а на ужин потребляет продукты с высоким содержанием белка. Также модель ежедневно ходит на беговой дорожке по пять-семь километров.

При этом Погребняк отметила, что она занимается домашними обязанностями и часто сама готовит завтрак для своих детей. Она воспитывает трех сыновей от футболиста Павла Погребняка.