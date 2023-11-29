Модные аксессуары для Новогодних образов 2024: тренды

Правильно подобранные аксессуары могут стать завершающим штрихом в вашем образе и подчеркнуть вашу индивидуальность. В этой статье мы расскажем о модных аксессуарах для Новогодних образов 2024.

© Freepik

При подготовке к главному празднику зимы девушки уделяют особое внимание выбору красивого наряда. Его гармоничным дополнением выступят модные аксессуары для Новогодних образов 2024, которые придадут эффектности и помогут выглядеть невероятно стильно. Детали должны быть тщательно продуманными, при желании они станут основным ярким акцентом.

Видео дня

Тренды модных аксессуаров на Новый год 2024

Воплощением красоты и неповторимого стиля станут удачно подобранные модные аксессуары. При их выборе Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие актуальные тренды:

При походе на праздничную вечеринку в компании друзей неотъемлемым атрибутом образа является эффектная сумочка. Предпочтение отдается клатчам и другим миниатюрным по размеру аксессуарам, которые могут иметь различную форму. Изделия оформляются в виде полукруга, прямоугольного конверта, квадрата, «багета», имеющего закругленные края. К трендам Нового года 2024 относятся натуральные материалы. С учетом данной тенденции можно подобрать сумочку, изготовленную из замши, лакированной кожи, нубука. Также остается актуальным бархат, дополнение стразами и пайетками. Приветствуется дополнение сумки кисточкой из бахромы, оригинальной застежкой.

Образ станет утонченным и изысканным, приобретет неповторимый шарм и красоту, если дополнить его перчатками. Аксессуар может быть классическим или доходящим по длине выше уровня локтя. Последний вариант будет особенно гармонично смотреться с платьем с открытыми плечами. При выборе оттенков можно отдать предпочтение универсальным черному, белому, бежевому цветам, которые органично впишутся в любой лук. Другой вариант – подобрать перчатки в насыщенных оттенках, которые будут выступать ярким акцентом. В этом случае изделия могут перекликаться по тональности с другими элементами образа: колготками, сумочкой. Приветствуется дополнение перчаток стразами, ажурной вышивкой, меховой оторочкой.

К числу неоспоримых трендов для образов на Новый год 2024 относятся всевозможные украшения. Пользуются популярностью серьги в виде колец или атрибутов праздника: звездочек, снежинок, елочек. В аналогичном оформлении можно подобрать кулон, дополняющий цепочку. Гармоничными деталями образа станут массивные кольца и браслеты, украшенные яркими крупными камнями.

Колготки могут придать образу неповторимую изюминку. В тренде изделия, содержащие оригинальные ажурные узоры, содержащие блестки в своей структуре, выполненные в ярких насыщенных оттенках. Основное условие при выборе колготок – их сочетаемость с платьем или другими элементами праздничного лука.

Идеи новогодних образов с аксессуарами

Отличным решением станет лук, ассоциирующийся с праздничной тематикой. Такое решение поможет воплотить неповторимую атмосферу. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие идеи при создании новогодних образов:

Максимально привлечет внимание лук, основу которого составляет красное платье, которое допускается подобрать в насыщенной алой или приглушенной бордовой тональности. Данный предмет гардероба получится обыграть с помощью перчаток, колготок и сумочки, подобранных в черном цвете. Также красный наряд будет гармонично смотреться с золотистыми украшениями и аксессуарами аналогичной тональности.

В праздничную тематику органично впишется зеленое или изумрудное платье либо брючный комбинезон. Наряд прекрасно комбинируется как с золотистыми, так и с серебристыми украшениями. Допускается подобрать клатч, щедро декорированный стразами или пайетками.

По версии Pantone, одним из самых трендовых оттенков считается Apricot Crush. Это сочный абрикосовый тон, который привлечет максимальное внимание к обладательнице такого наряда. Органичным дополнением станут золотые украшения или бирюза.

Символу 2024 года Дракону понравятся платья, выполненные в блестящих оттенках. Идеальным решением станут платья, щедро декорированные серебристыми либо золотистыми пайетками. К ним стоит подобрать украшения в аналогичной тональности и клатч, предусматривающий такое же оформление. Альтернативный вариант = совместить броский наряд с нейтральными черными аксессуарами.

Продолжает оставаться вне конкуренции синяя цветовая гамма. Такое платье ассоциируется с холодной тональностью и требует дополнения соответствующими аксессуарами. Прекрасно подойдут украшения, подобранные в серебристой или белоснежной палитре.

Подведем итог