Дарья Клюкина рассказала о питании во время беременности

Вчера бывшая участница шоу «Холостяк» и экс-возлюбленная Егора Крида Дарья Клюкина призналась, что ждет ребенка. А сегодня рассказала, как питается во время беременности, чтобы не набрать лишних килограммов.

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Пять лет назад победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вышла замуж за совершенно непубличного человека. Ее супругом стал медиа-менеджер по имени Владимир. Пара устроила роскошную свадьбу на берегу озера Комо. На торжестве присутствовали знаменитости, в том числе, Дима Билан и Яна Рудковская.

Спустя пять лет после свадьбы Дарья сообщила, что готовится впервые стать мамой. Об этом девушка написала в социальных сетях, снабдив новость милыми фото, на которых заметен округлившийся животик.

А сегодня Дарья рассказала, что старается следить за питанием даже во время беременности.

«Стараюсь следить за питанием. Я — не фанат сладкого, редко хочется. В основном, фрукты, часто гранат и иногда яблоки. В общем, жестких ограничений нет, если хочется, то позволяю себе», — написала Клюкина в соцсетях.