Ученая раскрыла причины преждевременного старения

Ученая Рожкова раскрыла причины преждевременного старения
Внутренние причины старения кожи вызваны возрастной перестройкой гормонов, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова. Об этом ученая сообщила «Свободной прессе».
Недостаток эстрогена вызывает старение хромосом и укорачивание их концевых частей (теломер), защищающих молекулы ДНК от разрушения, говорит Рожкова.
Рожкова также объяснила, почему на лице возникают морщины. Первой причиной ученая назвала замедление производства гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Также исследовательница отмечает, что активные формы кислорода уничтожают коллаген.
Другими причинами преждевременного старения Рожкова называет воздействие ультрафиолета, употребление сладкого, пилинги в летний период.
Ученая рассказала, как бороться с признаками преждевременного старения. Например, стоит круглый год пользоваться солнцезащитными средствами, косметикой с жиро- и водорастворимыми антиоксидантами, пептидами и ретинолом.
«В зимнее время года мы чаще находимся в условиях сухого воздуха. Поэтому особое внимание необходимо уделить средствам увлажняющим кожу и восстанавливающим ее липидный барьер. Частоту любых процедур и протокол антивозрастного ухода необходимо согласовывать с косметологом» — добавила Рожкова.
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