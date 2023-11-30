Ученая раскрыла причины преждевременного старения

«В зимнее время года мы чаще находимся в условиях сухого воздуха. Поэтому особое внимание необходимо уделить средствам увлажняющим кожу и восстанавливающим ее липидный барьер. Частоту любых процедур и протокол антивозрастного ухода необходимо согласовывать с косметологом» — добавила Рожкова.