Жена рэпера Канье Уэста вышла в дубайскую жару в меховой шапке

Молодая жена 46-летнего рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори поддержала тренд на славянский шик в Дубае. Об этом сообщает The Sun. 28-летняя Цензори вышла в дубайскую жару в большой меховой шапке. Также на ней были надеты короткий коричневый комбинезон и высокие сапоги.

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В руках девушка держала мягкую игрушку. Тренды на русские меховые шапки и славянский макияж появились в социальных сетях иностранных блогеров после успеха композиции "Мой мармеладный" певицы Кати Лель.