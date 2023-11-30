Жена рэпера Канье Уэста вышла в дубайскую жару в меховой шапке

Жена рэпера Уэста Цензори вышла в дубайскую жару в меховой шапке
Молодая жена 46-летнего рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори поддержала тренд на славянский шик в Дубае. Об этом сообщает The Sun. 28-летняя Цензори вышла в дубайскую жару в большой меховой шапке. Также на ней были надеты короткий коричневый комбинезон и высокие сапоги.
В руках девушка держала мягкую игрушку. Тренды на русские меховые шапки и славянский макияж появились в социальных сетях иностранных блогеров после успеха композиции "Мой мармеладный" певицы Кати Лель.
Накануне Цензори и рэпер Канье Уэст воссоединились в Дубае после слухов о паузе в отношениях. Недавно близкие друзья Бьянки Цензори рассказали, что девушка решила взять паузу в отношениях со знаменитостью. Друзья якобы обеспокоены тем, что Уэст контролирует действия Цензори, ограничивает ее круг общения и в целом заставляет находиться в состоянии стресса.