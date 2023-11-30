Тепло и стильно: с чем носить угги зимой

Изначально такие сапоги из натуральной овчины были придуманы австралийскими аборигенами. Позже их стали носить пилоты авиации. В привычном для нас варианте угги появились лишь в 60-х годах прошлого века. Многие модные дома стали выпускать стильные и теплые модели такой обуви, а некоторые знаменитости с удовольствием подхватили этот тренд. Разобрались в столь актуальном вопросе и представляем вашему вниманию несколько советов, с чем носить угги этой зимой.

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Вариант №1

Если погода на улице так и манит прогуляться, то советуем "подружить" угги со светлыми брюками и пальто. Отличным дополнением к образу станет шарф в тон.

Вариант №2

Еще одним стильным решением будет сочетать угги с классическим брючным костюмом. В таком слегка строгом аутфите вполне можно дойти до офиса, а после заглянуть в кофейню. Главное правило: помните о цветовой гамме образа. Угги должны быть в тон костюму и сочетаться с ним.

Вариант №3

Не стоит бояться комбинировать угги с платьями. Трикотажный наряд будет отлично смотреться с мини-сапогами из натуральной овчины. Правда, не стоит забывать о теплых колготках и носках.

Вариант №4

Мы также предлагаем вам сочетать угги с кожаными брюками и стильным свитшотом. Такой образ будет не только удобен в повседневной жизни, но и станет отличным и стильным решением вашего аутфита.

Вариант №5

Что может быть удобнее сочетания леггинсов и угг? А если добавить к образу уютную и теплую шубу, то вы точно станете стильной королевой этой зимы. Рекомендуем также выбрать объемный свитер, чтобы вам точно не была страшна никакая погода.

Вариант №6