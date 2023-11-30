Трихолог рассказала, что волосы могут электризоваться от отопления

По словам эксперта, для начала нужно вспомнить физику. Cтатическое электричество возникает при взаимном трении различных материалов и последующем их разделении. Зимой трение волос о шапку, шарф, материал верхней одежды, теплые кофты или воротники провоцирует образование статического заряда.

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Кроме того, зимой в помещении из-за отопления воздух становится более сухим. Для того чтобы образовался электростатический заряд, относительная влажность воздуха должна быть ниже 45%. Из-за этого в период холодов волосы электризуются больше. Особенно это грозит сухим и поврежденным волосам. В это время года за ними стоит больше ухаживать.

Трихолог советует увлажнить воздух в комнате. Относительная влажность воздуха должна быть более 55%, это уменьшит образование электростатического заряда.

Кроме того, Комиссарова рекомендует увлажнять волосы смываемыми и несмываемыми кондиционирующими средствами. Наносить их лучше на мокрые волосы. Так пленка кондиционирующего средства запечатает больше влаги внутри волоса.