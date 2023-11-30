Косметолог перечислила заболевания, о которых говорят проблемы с кожей

Косметолог и дерматовенеролог Марина Хлызова перечислила заболевания, о которых могут сигнализировать проблемы с кожей.

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— Наша кожа — это зеркало, она отражает то, что происходит у нас внутри, — подчеркнула врач в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Специалист отметила, что острые хронические заболевания могут проявляться на коже. Например, если появляется угревая сыпь, можно заподозрить воспалительные заболевания желудка и кишечника. Подобные симптомы не стоит игнорировать.

Тусклый тон, бледность, сухость кожи, пигментация и темные круги под глазами указывают на нехватку железа. При дисбалансе гормонального фона могут проявляться отеки, а также сухость и пигментация.

Специалист напомнила, что зимой кожа нуждается в максимальном уходе. На ее состояние влияют ветер, снег и отопительный сезон. Нужно не забывать о правильном очищении и увлажнении.

В свою очередь врач-косметолог Елена Юцмюц сообщила, что трещины на стопах могут говорить о дефиците йода в организме. При его недостатке появляется гипоксия — нарушение кровоснабжения тканей стоп, передает «360».